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古巴情報站風波 華郵：不應阻礙美中改善關係

聯合報／ 國際中心／綜合報導
中國在古巴設置監聽站消息曝光後，引起外交緊張。圖為美國駐古巴大使館。(路透)
中國在古巴設置監聽站消息曝光後，引起外交緊張。圖為美國駐古巴大使館。(路透)

華盛頓郵報網站十二日刊出專欄作家布特的文章，標題是「如果美國可以偵監中國，為何中國不能偵監美國？」批評華府政客雙重標準，借題發揮打「反中牌」，其實美國在全球各地的偵監行為從未停過。

有關大陸在古巴設監視站的消息上周四在華爾街日報率先曝光，國會反應完全可以預期。參院情報委員會主席華納（民主黨）和副主席魯比歐（共和黨）聯合發表聲明，宣稱中國在佛羅里達州外海一百英里處設置情報站針對美國，「完全無法接受」。眾院情報委員會也發表類似聲明。

華爾街日報的報導是大陸與古巴達成數十億美元的協議，將設情報站。兩天後，白宮新聞稿卻說情報站早於二○一九年就已經設立，暗示拜登政府是在收拾前任川普辦事不力留下的爛攤子。

華郵專欄指出，事實可能是北京正在升級情報站的設備；但是情報站本身的存在根本不是新聞，也不值得大驚小怪。蘇聯解體前在古巴已設置全球最大的監聽站，美國卻沒有像飛彈危機那樣激烈反應，甚至默許，那是因為美國早就承認各國有偵監他國的權利。

至於對大陸的偵監，在南海跟台海更是沒少過，直接派出偵察機，遭解放軍戰機攔截，差點釀成悲劇。

作者認為，大陸在古巴設情報站，美國當然有權表達不悅，但是沒必要上綱到暴怒，更不該因此阻礙兩國改善關係。

美國 古巴

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