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外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

兩國中南美洲交鋒 美批中在古巴設間諜

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國媒體近日指控中國在古巴設立間諜站，再度挑動兩國互動的敏感神經。圖為美國國務卿布林肯。（Photo by @SecBlinken via Twitter）
美國媒體近日指控中國在古巴設立間諜站，再度挑動兩國互動的敏感神經。圖為美國國務卿布林肯。（Photo by @SecBlinken via Twitter）

中國在古巴設立間諜機關，為竊取美國機密資訊？美國《華爾街日報》近日報導指控中國與古巴達成協議，中國在古巴設立間諜辦公室，並設法蒐集美國的情報。但古巴與中國外交部都對此痛批是假訊息與誹謗，美國則說相關報導的資訊並不準確，但官方也強調會注意中國的間諜戰。

中在古巴設情報站

根據《半島電視台》報導，華爾街日報12日揭露中國在古巴設立情報站已行之有年，甚至在2019年進行系統升級，以竊取美國關鍵資訊的情報。對此，中國與古巴外交部異口同聲譴責，華郵報導是對兩國的誹謗與假訊息。

路透社》報導指出，中國還有與官媒相關的社群帳號痛批美國一直玩兩面手法，一方面要抵制中國，一方面又說要接觸。由於這是中國官方允許釋放出的訊號，在布林肯訪美前夕格外受到關注。

不過白宮國家安全會議發言人科比對此僅表示，華郵相關資訊並沒有很準確，他也並未說明華郵哪裡資訊有問題。不過美國國務卿布林肯強調，這是中國要增加在世界上的軍事投射能力，與美國競爭的最好證明，美國會積極對抗中國的間諜戰。

訪中引發話題敏感

布林肯將於18日訪問中國，他出發前也坦言，雖然中、美競爭激烈，但在外交上還是要保持接觸，對於中國在海外若有設立基地的行為都會密切監控。由於近年來古巴飽受美國制裁，因此與中國的關係比過往更加緊密，在貿易與投資上有更多整合。

此外，美、中因為間諜氣球案，兩國仍處於外交上的低谷期，而拉美國家近年來也開始展露對美國的不滿，與中國增進邦交與互動，包括尼加拉瓜、宏都拉斯都紛紛與中國建交，而中南美洲一向被視為美國的後院，兩國近年來也增加在中南美洲的角力。

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