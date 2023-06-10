聽新聞
test
0:00 / 0:00
灰色濃煙竄向天際...土耳其首都郊區飛彈工廠驚傳爆炸 已知至少5死
沙烏地阿拉伯英語日報「阿拉伯新聞」（Arab News），土耳其首都安卡拉一座飛彈工廠10日早上驚傳爆炸，導致一棟大樓倒塌，已知大樓內五名工人全數罹難。
安卡拉省省長沙辛（Vasip Sahin）告訴記者，這起爆炸發生在當地時間上午8時45分左右，地點在安卡拉郊區的國營土耳其機械和化學工業公司（Mechanical and Chemical Industry Corporation）。他表示，可能是生產炸藥時產生的化學反應導致爆炸，檢方已對此正式展開調查。
土耳其民營電視台NTV播報畫面顯示，救護車和消防車趕到現場時，灰色濃煙竄向天際。報導指出，爆炸威力強到將現場附近商家和房屋的窗戶震碎，工人家屬紛紛趕往現場打聽親友的消息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言