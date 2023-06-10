灰色濃煙竄向天際...土耳其首都郊區飛彈工廠驚傳爆炸 已知至少5死

沙烏地阿拉伯英語日報「阿拉伯新聞」（Arab News），土耳其首都安卡拉一座飛彈工廠10日早上驚傳爆炸，導致一棟大樓倒塌，已知大樓內五名工人全數罹難。

安卡拉省省長沙辛（Vasip Sahin）告訴記者，這起爆炸發生在當地時間上午8時45分左右，地點在安卡拉郊區的國營土耳其機械和化學工業公司（Mechanical and Chemical Industry Corporation）。他表示，可能是生產炸藥時產生的化學反應導致爆炸，檢方已對此正式展開調查。

土耳其民營電視台NTV播報畫面顯示，救護車和消防車趕到現場時，灰色濃煙竄向天際。報導指出，爆炸威力強到將現場附近商家和房屋的窗戶震碎，工人家屬紛紛趕往現場打聽親友的消息。