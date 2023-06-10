北京錢進古巴 偵監美國後院

華爾街日報八日率先披露，知悉高度機密情報的幾位美國官員指稱，中國大陸和古巴已達成一項祕密協議，北京將提供數十億美元給古巴，讓北京在美國佛羅里達州南方外海的古巴主島「古巴島」上設立電子竊聽設施。該報導認為，這是北京對美國最新的地緣政治挑戰。該報導刊出後，紐約時報等媒體跟進報導。

華爾街日報分析，此舉形同美國「後院」失守，讓人回想起冷戰年代一九六二年的古巴飛彈危機。蘇聯解體後，受到美國嚴厲制裁的古巴，經濟一直沒有起色。

美國陸軍戰爭學院軍事分析師艾里斯指出，這項協議簡單說，就是北京出錢，古巴出地，讓北京取得偵監美軍動態的能力。

白宮國安會發言人柯比七日晚間說，他無法就華爾街日報報導細節置評，但指出美國正在監測並採取措施，以應對中國政府投資於可能具軍事目的的基礎設施活動。

報導八日刊出後，柯比稱「這篇報導不準確」，但他沒有提供任何細節。他還說：「我們仍然相信有能力履行我們在國內和該地區的所有安全承諾」。

北京外交部發言人汪文斌九日在例行記者會上被問到時回應：「我不了解你所說的情況。眾所周知，造謠汙衊是美國的慣用伎倆，肆意干涉他國內政是美國的專利。美國還是全球最強的『黑客帝國』、名副其實的『監聽大國』」。

古巴外交部副部長柯西奧八日否認相關報導，批評「完全不屬實、不正確」，是「造謠中傷」。

在距離佛州約一百六十公里的古巴建立前述設施，將使中國的情報機構能夠竊聽整個美國東南部軍事基地的電子通訊，美國南方司令部和中區司令部皆在該區域內，都設在佛州。

知情官員聲稱，中國已同意支付財政困難的古巴幾十億美元，使古巴同意中方建置前述竊聽站，兩國並已原則上達成協議。

鑑於古巴靠近美國本土，該計畫地點的揭露引發拜登政府內部不安。華府視北京為最重大的經濟與軍事對手，具先進軍事及情報能力的中國基地位於美國「後院」，對華府而言，將是一大威脅。