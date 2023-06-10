美中台博弈／北約東京辦事處夭折 美要拉開中俄聯盟

台灣很多人對北約要設東京辦事處很興奮，認為全世界反獨裁、反侵略陣營，終於聯合在一起了，在歐洲，目前北約正協助烏克蘭抵抗俄羅斯，而在亞洲，美國領導的亞太反中共聯盟，也正在發揮作用，如果能將這兩個聯盟結合在一起，意味著在台海有事時，北約國家也會介入其中。

早在去年北約馬德里峰會時，日本、韓國、澳洲與紐西蘭等亞太四國（Asia-Pacific 4簡稱ＡＰ４）以對話夥伴的身分參加時，此事就傳得沸沸揚揚；今年五月三日，日本經濟新聞報導，北約與日本擬提升合作關係，並計畫在東京開設亞洲首個聯絡處，以便與ＡＰ４等主要夥伴定期磋商。

辦事處將上路 馬克宏突喊卡

丹麥駐日本大使館是北約在日本的聯絡點，與駐東京的北約成員國機構就此進行協調，並聲稱，此舉將不僅是象徵性的，其背景在於，北約除了關注俄羅斯以外，中國也成為了北約的「新挑戰」。

四月中旬，北約更向其卅一個成員國分發了相關提案草案，設置辦事處的計畫已得到日本和北約官員的確認，要在今年七月十一至十二日，立陶宛首都維爾紐斯的北約峰會上正式通過。

此刻突然殺出了程咬金，法國總統馬克宏表示，北約不應將其勢力範圍擴大到北大西洋地區以外，並補充說：「如果……我們推動北約擴大範圍和地理位置，我們將犯下一個大錯」。法方認為，根據北約憲章的要求，聯盟的地理範圍限制在「北大西洋」。

設立新的北約辦事處，需要得到北約最高政治決策機構「北約理事會」的一致支持。換句話說，法國的反對，意味著投下否決票。

馬克宏在今年四月訪問中國期間曾強調歐洲的「戰略自主」，必須減少對美國的依賴，並避免捲入中美在台灣問題上的對抗，這一言論引發部分歐洲國家的不滿，台灣對馬克宏的厭惡感更達到最高點。

歐民調盼中立 拒蹚中美渾水

我們很容易把外交歸咎於少數個人，馬克宏說：在台灣問題，歐洲不能成為美國附庸，台灣對此非常不以為然。大陸則盛讚馬克宏：「他今年的中國之行真沒白來」。

根據七日公布的最新民調，大多數歐洲受訪者比較接近馬克宏的想法，仍將中國視作「必要的夥伴」，並沒有如美國菁英期望的那樣同中國對抗。民調還顯示，一旦中美圍繞台灣問題爆發衝突，大多數（百分之六十二）歐洲受訪者希望保持中立，而非支持美國對抗中國，支持美國的比率僅為百分之廿三。

美國向來對法國所提倡的戰略自主，非常不以為然。奇怪的是，美國對於北約設立東京辦事處同樣也不贊成；國安會印太事務協調總監坎伯七日在智庫「戰略與國際研究中心」（ＣＳＩＳ）的研討會中表示，ＡＰ４參與北約，仍處於非正式、偶然性的參與階段。

他認為，對印太建制性的安排要非常小心，「因為不只是中國敏感，整個東南亞都非常敏感」。坎伯舉出的原因是，這會讓東協國家不爽，因為過去東亞的安全機制是以東協為中心，圍繞著「東亞峰會」與「東協區域論壇」而組織起來的，其他強權如美國、中國、俄羅斯都是應邀參加的對話夥伴。如今美中對峙升高，東協很擔心自己被迫選邊，捲入戰火中。

但是美國沒有講出口、真正的原因，並不是因為顧忌東南亞，而是，美國不願意因為北約與亞太聯盟的結合，刺激大陸積極與俄羅斯合作。

美怕中俄聯合 北約擴張暫緩

事實上，俄羅斯樂見北約擴大，到處樹敵，其外交部副部長早在去年十一月就表示，「北約是一個沒有敵人就無法生存的組織，如果沒有敵人，它就會湮滅」。他指出，北約正在向新的地區擴張，已經將亞洲劃為其利益區。

而大陸則把北約在日本設聯絡處，看成是北約在亞太的第一個前哨站，也是「亞太版北約」的先聲，其外交部近日針對相關報導回應表示，亞洲是和平穩定的高地，不應當成為地緣爭奪的角鬥場。北約持續東進亞太，干預地區事務，勢必破壞地區和平穩定，推動陣營對抗，應當引起地區國家的高度警惕。

北約從去年開始，就不斷警告與要求，中國不得向俄羅斯提供武器；但在同時，自己卻將「觸角」伸及亞太地區，本來這就是自相矛盾的；尤其此刻更是關鍵，烏克蘭正要大反攻，俄羅斯勢必陷於困境，急於向大陸求援。

美國急於派布林肯到北京，就是為了確保北京不會軍援俄羅斯。如果這時大陸認為，反正美國主導的北約要開始延伸到亞太，共同圍堵中國大陸，倒不如北京先聯手莫斯科，這將使得情況變得棘手。美國的當務之急是拉開中俄可能的結盟，北約要在東京設辦事處，會有反效果，需要先緩一緩。