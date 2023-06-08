通勤民眾骨牌式摔落！南韓地鐵電扶梯突「逆向運行」 14人受傷
南韓首爾附近一個地鐵站內的電扶梯突然逆向運行，造成14人受傷，其中3人傷勢嚴重。
《8視界新聞網》根據南韓《中央日報》報導，事故發生在今天（8）日早上8點19分左右，地點為南韓京畿道城南市盆唐線的藪內地鐵站二號出口。
原本上行的電扶梯突然開始逆行，導致電扶梯上的行人摔倒。
共有14人受傷，其中3人傷勢嚴重，需要送院；其他11人手腳受輕傷，接受治療之後就可以回家。
受影響的出口已經關閉，並且有人看守。
事故發生在上班高峰時間，藪內站也是京畿道南部人流量最大的車站之一，附近居民紛紛表示擔憂，擔心自己的孩子通勤時受傷。
藪內站原本共有四個出口，但二號出口附近的三號出口因施工暫停開放後，通勤民眾只好都使用二號出口。
隸屬南韓國土交通部的鐵道特別司法警察隊將對這項事故展開調查，包括查看電扶梯是否有缺陷以及定期檢查是否到位。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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