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北約將舉行史上最大空軍演習 看點有哪些？

德國之聲／ 德國之聲

美國及德國官員週三（6月7日）表示，北約（NATO）下週將在歐洲展開該聯盟史上最大規模的空軍演習。這場名為「空中衛士 23」（Air Defender 23）的軍演，將於12日至23日舉行，為期12天，旨在模擬成員國遭受襲擊時，北約該如何反應。

看點一：規模史上最大

「空中衛士 23」演習將以德國為主，總共有來自25國、約250架飛機及1萬名人員參演，其中將有100架飛機和2000名人員來自美方。日本及欲加入北約的瑞典也將參與這次演習。

路透社報導，該演習將演訓若與俄羅斯發生衝突，盟國如何迅速向德國運送空中增援部隊。演習將集中在德國的空軍基地，但也包含荷蘭和捷克等地。

德國位於歐洲中心地帶，若歐洲遭遇衝突，德國將成為北約的主要後勤樞紐和集結地。即使在和平時期，也有超過3萬5000名美軍駐紮德國。

看點二：劍指俄羅斯

德國空軍中將格哈茨（Ingo Gerhartz）說，成員國將藉由此次軍演表明，「北約的領土就是我們的紅線，而我們準備要保衛這片領土的每一公分。」

格哈茨強調，此次演習旨在展示北約對俄羅斯的「防禦」態勢，因此參演軍機將不會飛往加裡寧格勒（Kaliningrad）。因此他預計，俄羅斯應不會為此次演習而增加軍事活動。

加裡寧格勒是一塊位於北約成員國波蘭和立陶宛之間的俄羅斯飛地，並未與俄國本土接壤，為吸引投資而設置免稅、低稅率措施，號稱俄國在「波羅地海的香港」，俄國亦在此存有核彈。2022年6月，立陶宛為抵制俄國侵烏的行為，曾阻擋欲經立陶宛領土運往加裡寧格勒的貨物，與俄國產生摩擦。

美國駐德大使古特曼（Amy Gutmann）說，這場演習將展示令世界他國印象深刻的武力，並將證明衝突發生時，北約盟軍作為第一響應者的敏捷性。她表示，「若有任何世界領導人沒有注意到，此次軍演代表著北約的聯盟精神及力量，我會感到非常驚訝」，她還表示，這也包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

美國國民警衛隊（US National Guard）司令麥可．羅（Michael Loh）則稱，此次演習並不僅僅是「威懾」，而是要展示北約及其外部盟友的部隊協調與準備情況。

至截稿前，俄羅斯尚未針對北約下週軍演有所回應。

看點三：民用航班將受輕微干擾

麥可．羅7日預計，演習僅會對民航造成「很小程度」的中斷；格哈茨則表示，只會對民用航班產生「至多數分鐘」的輕微影響。

格哈茨稱，大約2000次飛行中，大部分將在北海和波羅的海進行，他們也已採取一切措施減少對民用空中交通的干擾。 他說，希望不會導致航班取消，若有延誤也能控制在幾分鐘之內。

「如果我們想證明我們已經準備好保衛這個國家和這個聯盟，我們就必須接受這一點。」格哈茨指出：「你不能無代價地取得安全保障。」

然而，德國空中航行服務工會（Trade Union of Air Navigation Service，GdF）主席馬斯（Matthias Maas）持不同看法。他告訴德新社，演習「當然會對民航流量產生巨大影響」。他援引歐洲空中航行安全組織（Eurocontrol）的數據表示，每個機動日都將造成高達5萬分鐘的民航延誤。

（綜合報導）

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