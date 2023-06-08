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台海有事 歐洲6成民眾盼中立

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
民調顯示，逾六成歐洲人認為若美國與中國大陸就台灣問題爆發軍事衝突，歐洲應「保持中立」。 圖為今年2月的美日韓聯合軍演。歐新社
民調顯示，逾六成歐洲人認為若美國與中國大陸就台灣問題爆發軍事衝突，歐洲應「保持中立」。 圖為今年2月的美日韓聯合軍演。歐新社

俄烏戰爭引發歐洲安全危機，美國協助穩定局勢。美國若為了台灣和大陸爆衝突，超過六成的歐洲民眾卻主張歐洲應該保持中立，別蹚台海這攤渾水。

歐洲智庫歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）七日公布民調，逾六成歐洲人認為若美國與中國大陸就台灣問題爆發軍事衝突，歐洲應「保持中立」。專家分析，此結果顯示美方對烏國的支持，未使太多歐洲人願意「知恩圖報」。

泰晤士報引述民調指出，平均達六成二的歐洲人主張歐洲在美陸因在台灣引爆衝突時保持中立，即使在立場最親美的歐盟國家波蘭，亦有約五成民眾支持中立，而在奧地利更多達約七成五民眾傾向中立。僅有二成三的歐洲人認為，應支持美國對抗大陸入侵台灣。

歐洲外交關係協會高級研究員普列琳和澤爾卡指出，雖然美歐關係看似親近，美國在俄烏戰爭也幫助抗俄，但未讓歐洲民眾認為應在台海的美陸對抗中支持美軍，「沒多少歐洲人認為他們應該報恩（return the favor）」。

大陸有意在二○五○年成為超級強權，美國正力促北約盟國更提防大陸在亞洲的勢力，強調由於北京親俄，北約的東翼和印太產生連結。然而法國總統馬克宏已對北約在東京設立辦公室的計畫表示反對，四月時也曾稱歐洲不該成為美國附庸，應避免在台海衝突蹚渾水，馬克宏此話似乎說中多數歐洲人心聲。

不過，若美陸真就台海爆發衝突，民意仍可能改變。因為台灣位置距歐洲相對遙遠，且不像烏克蘭戰事，台海爆發衝突可能性偏低。

歐洲人不願捲入美陸台海交鋒，可能在俄烏戰爭歹戲拖棚下，動搖美國對歐洲安全的支持。研究員澤爾卡表示，若歐洲各國領導人依民意期望行事，「可能無法為高度動盪的局勢做足準備，為歐洲安全帶來災難性的潛在後果」，呼籲當局應與民眾積極對話，預備多套劇本因應地緣政治局勢變化。

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