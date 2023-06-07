北約設東京辦事處 馬克宏反對

英國「金融時報」五日報導，法國總統馬克宏反對北約（NATO）在東京設辦事處的提案，理由是他認為北約應該繼續聚焦在北大西洋區域。消息人士說，法國不願支持任何升高北約和中國大陸緊張的做法。中國外交部發言人汪文斌六日對此說，大部分區域內國家的態度十分明確，不歡迎北約將觸角伸向亞洲，不允許任何冷戰、熱戰在亞洲重演，北約在這個問題上應保持「頭腦清醒」。

根據八名知情人士，法國的抗拒，使這幾個月來北約內部對於在印太地區設立第一個駐外辦事處的討論，變得複雜。

美國和日本催促歐洲對亞洲安全議題介入更深，尤其是對中國可能對台灣動武的憂慮加深，因而推動北約於明年在東京設立一個小據點。但這個決定剛好呼應北京指責美國要在印太地區建立反中聯盟的說法，北京將此聯盟比擬成「亞洲的北約」。

一名法國官員表示，法國認為北約盟約要求北約的地理範圍限制在「北大西洋」，在東京設辦事處，恐破壞歐洲在俄烏戰爭上對中國的信譽，特別是歐洲要求北京不要提供武器給俄羅斯。一名熟知北約內部相關辯論的人士說，法國不願意支持任何「助長北約與中國緊張關係」的事。

馬克宏上周在一項會議上說，北約不應該擴大到北大西洋以外地區，「如果我們推動擴張北約的地理範圍，我們將犯下大錯」。馬克宏兩個月前表示，歐洲應避免被捲入美中因台灣而起的衝突，惹惱美國和其他盟邦。

北約成立新辦公室，需要北約最高決策機構北大西洋理事會的一致支持，意味法國有權阻止北約在東京設辦事處。日本政府並未對此置評，一位日本官員表示，東京希望加強與北約的關係。美國也尚未回應。

日本已故前首相安倍晉三於二○○七年訪問北約總部後，日本便持續與北約討論在東京設辦事處一事。日本政府二○一八年在比利時布魯塞爾成立駐北約辦事處，現任首相岸田文雄去年成為首位出席北約峰會的日本領袖，他七月將參與在立陶宛舉行的會議。

另外，汪文斌六日在例行記者會中說，北約曾多次公開表示，做為區域性聯盟的定位沒變，不尋求地理突破，亞洲不是北大西洋的地理範疇，也不需建立所謂「亞太版北約」。然而，北約卻執著東進亞太、干預區域事務、挑動陣營對抗，「這到底意欲何為」？

汪文斌還說，北約相關動向已引起國際社會，特別是亞洲國家的高度警惕。大部分區域內國家反對在區域內拼湊各種軍事集團，不接受將陣營對抗複製到亞洲。除了北約，日本也應做出符合區域穩定和發展利益的正確判斷，別做破壞區域內國家間相互信任、損害區域和平穩定之事。