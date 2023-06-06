快訊

緯創「昆山廠」傳關閉部分產線 全球產能一縮再縮

德國社民黨主席 與李強、王滬寧會晤

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲提供
圖／德國之聲提供

（德國之聲中文網）據新華社報導，克林拜爾(Lars Klingbeil)在與王滬寧這位中國政壇第四號人物的會晤中表示，「德國社民黨同中國共產黨近40年來一直堅持密切對話溝通。面對國際形勢重大變化，期待兩黨保持深入對話，增進相互了解和互信，管控好分歧，深化德中各領域的密切合作。」而王滬寧則「贊賞德國社民黨多年來為中德關係發展作出的積極貢獻，表示中國共產黨願同社民黨共同落實好習近平主席同朔爾茨總理達成的重要共識，深化兩黨各層級往來和機制性對話。」

在前一天，克林拜爾還與中國國務院總理李強會晤。新華社引述克林拜爾稱，德方認為「當前雙方也對德中關係未來負有共同的責任；德方贊賞中方繼續實行對外開放，認為『脫鉤』不是德中關係的選項。」李強則強調「中方歡迎更多德國企業來華分享中國發展的新機遇，將持續放寬市場准入，加強知識產權保護力度，落實好外資企業國民待遇，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。」中國總理還希望「德國社民黨發揮在德國內和歐洲政壇的重要影響，保持理性務實和對話合作的對華政策主基調，推動中德、中歐關係平穩健康發展。」

社民黨是德國三黨執政聯盟的成員。與聯合執政的綠黨、自民黨相比，社民黨被認為在對華關係中更偏重於經濟利益。頻頻有消息傳出稱，社民黨主導的總理府與綠黨主導的外交部、經濟部在對華立場上有著較大分歧。目前，執政三黨仍然在醞釀德國的新對華戰略，這份文件原先計劃在今年春天出爐；但路透社不久前援引圈內消息人士稱，由於作為前置基礎條件的德國國家安全戰略要到6月14日才能提交內閣，因此在6月20日的德中政府磋商前，德國政府無法拿出新對華戰略。

中國總理李強將在6月20日攜多名部長前往柏林出席德中政府磋商會議。這也將是他上任總理以來的首次出國訪問。

（德新社、新華社、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

福島核電站排放汙水隧道已注滿水 附近海魚輻射超標180倍

日本福島核災已過去12年，但核電站的問題仍未解決。東京電力公司6月5日發表報告，指5月在核電站附近水域捕獲的魚體內輻射超標180倍。

歐洲議會選舉倒數中…法國人對選舉最冷感、這兩國最關心政治

歐盟大選正式進入一年倒數期，最新調查顯示，選民對歐盟政治和選舉感興趣的程度提高，但各國差異極大，主要國家以荷蘭、德國的關...

130年來首位出庭作證王室成員 哈利控英國小報挑動仇恨、分配他當花花公子

英國哈利王子6日早上成為1891年後第一位出庭作證與接受交叉詢問的王室成員，他聲稱每日鏡報、星期日鏡報與星期日人物報旗下...

英王室再添成員 英王姪女尤金妮公主誕下次子

現任英王的姪女尤金妮公主（Princess Eugenie）於5日宣布，次子歐尼斯特（Ernest George Ron...

涉持媒體股票恐失參選資格 皮塔：有信心角逐總理

泰國「前進黨」領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）5月風光率領該黨在國會眾議院大選拿下多數席次，然而部分政敵告...

德國社民黨主席 與李強、王滬寧會晤

據新華社報導，克林拜爾(Lars Klingbeil)在與王滬寧這位中國政壇第四號人物的會晤中表示，「德國社民黨同中國共產黨近40年來一直堅持密切對話溝通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦