德國社民黨主席 與李強、王滬寧會晤

（德國之聲中文網）據新華社報導，克林拜爾(Lars Klingbeil)在與王滬寧這位中國政壇第四號人物的會晤中表示，「德國社民黨同中國共產黨近40年來一直堅持密切對話溝通。面對國際形勢重大變化，期待兩黨保持深入對話，增進相互了解和互信，管控好分歧，深化德中各領域的密切合作。」而王滬寧則「贊賞德國社民黨多年來為中德關係發展作出的積極貢獻，表示中國共產黨願同社民黨共同落實好習近平主席同朔爾茨總理達成的重要共識，深化兩黨各層級往來和機制性對話。」

在前一天，克林拜爾還與中國國務院總理李強會晤。新華社引述克林拜爾稱，德方認為「當前雙方也對德中關係未來負有共同的責任；德方贊賞中方繼續實行對外開放，認為『脫鉤』不是德中關係的選項。」李強則強調「中方歡迎更多德國企業來華分享中國發展的新機遇，將持續放寬市場准入，加強知識產權保護力度，落實好外資企業國民待遇，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。」中國總理還希望「德國社民黨發揮在德國內和歐洲政壇的重要影響，保持理性務實和對話合作的對華政策主基調，推動中德、中歐關係平穩健康發展。」

社民黨是德國三黨執政聯盟的成員。與聯合執政的綠黨、自民黨相比，社民黨被認為在對華關係中更偏重於經濟利益。頻頻有消息傳出稱，社民黨主導的總理府與綠黨主導的外交部、經濟部在對華立場上有著較大分歧。目前，執政三黨仍然在醞釀德國的新對華戰略，這份文件原先計劃在今年春天出爐；但路透社不久前援引圈內消息人士稱，由於作為前置基礎條件的德國國家安全戰略要到6月14日才能提交內閣，因此在6月20日的德中政府磋商前，德國政府無法拿出新對華戰略。

中國總理李強將在6月20日攜多名部長前往柏林出席德中政府磋商會議。這也將是他上任總理以來的首次出國訪問。

（德新社、新華社、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】