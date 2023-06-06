羅森柏格談康達赴陸：美中對話 避免衝突

美國助理國務卿康達近日訪陸，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）昨表示，這是美國政府負責任地管理與中國的競爭關係。羅森柏格表示，美國相信保持美中對話管道的暢通，有助於避免兩國的競爭演變為衝突；美國也積極尋找方式，不只是強化雙邊關係，同時也針對美中合作才能解決的國際問題對話。

美國負責亞太事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink），在白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）陪同下，從六月四日起訪問中國。昨天訪台的羅森柏格，在AIT與台灣媒體座談，重申美國對於與中國保持對話暢通的重視。

康達與陸外交副部長馬朝旭會談

中國大陸外交部昨天證實，大陸外交部副部長馬朝旭昨天下午會見美國務院亞太助卿康達，但截至昨晚十時，大陸官方尚未發布會見內容。據美國務院發言人稍早說，康達將談到人權問題，並繼續倡導中國人民的基本自由。

大陸外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會指出，大陸外交部美大司司長楊濤同來訪的康達、貝莎蘭舉行了會談；昨天下午，副部長馬朝旭會見他們。

羅森柏格說，美國對於保持對話暢通的立場非常清楚和連貫，就算是在雙邊關係遇上緊張、挑戰的時刻也是如此；這也是美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在新加坡舉行的亞洲防務峰會「香格里拉對話」所表達的，必須無條件、無預設地確保兩軍對話管道的暢通。

羅森柏格認為，不管是中國軍艦險些撞上美國軍艦，或是近期在南海發生的事件，都凸顯出對話的重要，可避免兩方誤判，在最糟的情況下導致非故意的衝突。

針對中國軍艦日前險些在台海撞上美國驅逐艦，羅森柏格說，美國非常重視台灣海峽的和平與穩定；美國會繼續依國際法規範，在台灣海峽上飛行、航行及活動，這樣的做法有利於維持台海的和平穩定。

她並指出，美也會持續對北京破壞台灣海峽穩定、對台施壓的做法，表達關切。

大陸官媒環球時報昨引述美國問題專家呂祥稱，康達是典型的職業外交官，這次訪問是帶有調研（考察）性質、遵從上級指示、循規蹈矩的訪問，因此不要指望他們會在訪問中有什麼突破性表現。

【記者陳政錄／綜合報導】美國軍艦日前通過台灣海峽時遭解放軍軍艦橫切進逼，引起國際關注，中國大陸外交部發言人汪文斌昨回應稱，事實真相是美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後，中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。