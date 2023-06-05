陸挖角多位德國退役軍官！德媒稱「恐模擬訓練進攻台」 德防部長喊停

（德國之聲中文網）德國國防部長皮斯托裡烏斯呼籲中國國防部長李尚福，停止讓退役的德國戰鬥機飛行員為中國提供培訓。皮斯托裡烏斯上周六在新加坡與李尚福會晤後表示：我向他清楚表明，如果換做是我這樣做，他也不會覺得這是件有趣的事。

德新社報導說，皮斯托裡烏斯表示，李尚福對此反應十分保留。他沒有否認，但是從他的角度淡化了其意義。

德媒：在中國培訓已有數年 可能洩密

《明鏡周刊》和德國電視二台上周五報導說，退役的德國戰鬥機飛行員在中國為空軍飛行員提供培訓已有數年。報導稱， 至少有數位德國空軍退役軍官在中國任職。在多個案例中，他們獲得報酬，顯然是通過在塞舌爾的皮包公司。此外，其中一些人與一名身份暴露的中國間諜的公司有工作關聯。報導稱，多名相關飛行員沒有回覆採訪請求。其中一名飛行員否認了相關指責。皮斯托裡烏斯宣布進行調查。

《明鏡周刊》和德國電視二台報導稱，德國安全部門和情報部門認為，這些退役飛行員在中國很有可能洩露了軍事專業知識、德國聯邦軍以及北約的秘密戰術，甚至可能在那裡模擬訓練了進攻的場景，而這或許會對中國準備進攻台灣有幫助。

年薪多達六位數歐元

報導稱，這些飛行員在退役後被看上去並不可疑的南非和新西蘭公司招募，而後則被介紹前往中國。據稱，其在中國的年薪多達六位數歐元。

報道稱，德國戰鬥機飛行員通常在41歲即告退役，因反應速度、視力都不及之前。如果20歲入伍的話，那麼41歲退役後拿一半的工資，這意味著很難過富有的生活，因此許多人都在退役後返聘。據稱，大部分人會接受與德國聯邦國防軍有關公司的返聘，去中國任職實屬少見。

與一家可疑公司的關聯

報導稱，除了德國退役戰鬥機飛行員之外，還有美國和英國的退役飛行員也被中國招募。其中有一名美國退役飛行員還在澳大利亞被捕，並有可能被遣返美國。

《明鏡周刊》報導的三名退役飛行員中，其中一人留下的中國地址是在齊齊哈爾機場附近。這三人中，有一人的名字出現在巴拿馬文件中。此外，記者調查認為，這三人很可能還都與一家公司有關，而該公司是由一位後來身份暴露的中國間諜開設的。該公司在美國被列入黑名單，涉嫌為中國國家黑客提供了美國軍用運輸機C-17相關技術人員的名單，中國國家黑客通過釣魚電郵等竊取了約63萬個C-17數據。

德國政界呼籲制定更嚴格的退役規定

據《明鏡周刊》報導，德國聯邦議會國防委員會主席施特拉克-齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann，自民黨）表示：德國退役空軍士兵在中國培訓戰鬥機飛行員，這是我們不能接受的。她呼籲盡快制定更嚴格的聯邦國防軍退役規定，應確保退役士兵僅允許在北約和戰略伙伴國從事軍事培訓的工作。

據報導，德國國防部已有一段時間調查這些退役空軍飛行員究竟向其學員傳授什麼，以及是否會洩露聯邦國防軍的職業機密。國防部稱：德國軍事反情報局（MAD）在調查框架下與聯邦憲法保護局、聯邦情報局以及國際伙伴緊密合作。

（綜合報導）

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