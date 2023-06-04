香格里拉對話／陸防長未直接點名批美「雙重標準」重申不放棄武統台灣

南華早報報導，中國大陸國防部長李尚福4日在新加坡「香格里拉對話」發表演說時，未直接點名批評美國「雙重標準」，並重申不會放棄武統台灣，將「不惜任何代價堅決捍衛國家主權和領土完整」。

李尚福說，「某個國家」在其以規則為基礎的國際秩序上，偏好「將規則強加在其他人身上」。

他說，「其所謂的以規則為基礎的國際秩序，卻從來不告訴你規則是什麼，誰來制定規則」。

李尚福，「其實踐例外主義(exceptionalism)和雙重標準，僅服務少數遵守規則國家的利益」。

李尚福重申北京對台灣的立場，表示台灣是中國的核心利益，為中國內部議題，「台灣是中國的台灣，如何解決台灣問題由中國人決定」。

他表示，北京不會放棄以武力統一台灣，統一是中華民族復興大業的里程碑。他並批評民進黨企圖抹掉台灣的中國認同，操作和挾持民意。

李尚福說，「任何人敢將台灣與中國分離，中國軍方將毫不猶豫，我們不怕任何對手，不惜任何代價堅決捍衛國家主權和領土完整」。