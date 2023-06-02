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南韓譴責平壤發射衛星 藉香格里拉對話謀求國際支持

中央社／ 首爾2日專電

北韓日前利用彈道飛彈技術發射偵察衛星，雖以失敗告終仍引起美國、日本、南韓等國譴責。南韓朝鮮半島和平交涉本部長金健今天藉「香格里拉對話」亞洲安全會議，就此尋求國際支持並商討合作機制。

南韓外交部今天發布新聞稿表示，金健出席在新加坡登場的第20屆「香格里拉對話」（Shangri-LaDialogue），在「區域安全的核問題」（NuclearDimensions of Regional Security）特別環節進行演說，提到北韓5月31日以發射衛星為由發射長程彈道飛彈，並預告後續將再進行第2次發射，屢次無視聯合國安理會決議的權威性，是「對國際法治的重大挑戰」。

金健說，北韓試圖正當化這類挑釁行為的作法，只會招致國際社會更強硬應對的意志，呼籲北韓若想達成真正的和平穩定，「第一步應先轉向非核化」。

金健也譴責平壤當局不顧人民生計困難，浪擲大量資源開發大規模殺傷性武器（WMD），執迷於開發核武最終只導致北韓財政緊絀、損害安保並使孤立處境更加惡化，強調南韓政府將堅定遏制北韓威脅、努力促使北韓放棄開發核武，透過對話與外交管道促使北韓達成非核化目標。

金健代表南韓政府呼籲國際社會緊密合作，阻斷北韓非法取得開發核武與飛彈資源的管道，積極處理北韓派遣至海外的勞工及非法網路活動。他指出，北韓在東南亞地區進行各種網路攻擊，例如設於新加坡的遊戲公司Sky Mavis去年就曾受到網攻，損失高達相當6.2億美元的虛擬貨幣。

此外，金健也藉會議與Google（谷歌）等網路資安相關業者會談，並就北韓對網路資安的威脅達成共識，希望日後能擴大與民間業者的相關合作。

北韓 南韓 彈道飛彈

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