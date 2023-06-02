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對抗美元霸權？金磚國家討論推出新的共同貨幣

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
金磚集團（BRICS）國家外長，1日在南非開普敦舉行會議。 路透
金磚集團（BRICS）國家外長，1日在南非開普敦舉行會議。 路透

巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等金磚集團（BRICS）國家外長，周四（1日）在南非開普敦舉行會議，要求集團特別設立的銀行提供指引，教導大家可能推出的共同貨幣將會如何運作，萬一遭遇類似俄羅斯所受到的制裁時，可以怎樣保護會員國。

金磚國家這項集會也討論了集團如何增強全球影響力、挑戰美國。使用替代貨幣是會議主要議題，交換了許多意見，但沒有達成明確結論。

南非國際關係部長Naledi Pandor會後告訴記者，金磚國家希望確保不會無端成為制裁的受害者。有些國家沒有捲入導致制裁的紛爭，但卻仍因單邊受制裁國家產生的次級效應，蒙受池魚之殃。

雖然Pandor沒有直接點名俄羅斯，但俄羅斯因總統普亭入侵烏克蘭而受到西方強國的廣泛制裁。

金磚國家已在中國大陸上海設立「新開發銀行」（the New Development Bank）。該行官員表示已在考量會員國的提議。Pandor說，金磚國家集團「將由他們指引，了解未來的模式會是如何」。不過她沒有沒有提供更多細節。

這屆在開普敦的金磚外長會議，參加陣容擴大。來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及和哈薩克等國的外長參加了會議，會議議程也增加，20多個國家表態想加入金磚國家集團。

彭博資訊指出，金磚國家2010年邀請南非加入，會員國於是占全球人口42%、全球GDP 23%、全球貿易18%，但集團至今還未能成氣候。

去年金磚國家在中國大陸的峰會上，首次提出要增加更多會員，當時有13國正式請求加入，另外至少有七國表達有興趣參加。據了解，目前集團仍在研究開放更多國家加入該有的機制，這次外長會議，只先討論了沙烏地阿拉伯的入會案。

今年的金磚國家高峰會定8月22日到24日舉行，地點在南非約翰尼斯堡。但地主國南非現在陷入兩難，萬一普亭要參加峰會，南非當局就須決定是否執行國際刑事法庭已對普亭下達的逮捕令。南非因而正在考慮，是不是將峰會改到其他國家舉行。

南非 俄羅斯 普亭

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