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法院認證！澳洲最知名戰爭老兵遭媒體控犯下戰爭罪 提告誹謗被判敗訴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲戰爭退伍軍人羅伯茲-史密斯曾獲頒最高榮譽「維多利亞十字勳章」，被三家報紙指控在阿富汗犯下戰爭罪，因此提出了歷史性的誹謗官司。判決結果1日出爐，澳洲聯邦法院法官裁定他敗訴。照片翻攝：Twitter / Doc Torg
澳洲戰爭退伍軍人羅伯茲-史密斯曾獲頒最高榮譽「維多利亞十字勳章」，被三家報紙指控在阿富汗犯下戰爭罪，因此提出了歷史性的誹謗官司。判決結果1日出爐，澳洲聯邦法院法官裁定他敗訴。照片翻攝：Twitter / Doc Torg

澳洲一位榮獲最高榮譽的戰爭退伍軍人羅伯茲-史密斯（Ben Roberts-Smith VC, MG）被三家報紙指控在阿富汗犯下戰爭罪，讓他對這些媒體提出了歷史性的誹謗官司。結果1日出爐，澳洲聯邦法院法官判決他敗訴。

BBC與天空新聞台報導，《雪梨晨鋒報》、《世紀報》與《坎培拉時報》因為2018年刊登報導，指控身為澳洲精銳特種部隊「空降特勤團」（SASR）退役下士的羅伯茲-史密斯動用了不可接受武力，殺害手無寸鐵的阿富汗人，因此被他告上了法庭。

這樁民事官司是澳洲法院頭一次對澳軍被控戰爭罪進行評估，主審法官貝贊可（Justice Anthony Besanko）指出，羅伯茲-史密斯全盤否認的6項謀殺指控中，有4項基本上屬實，更稱他在其中一起事件的行為「冷酷與不人道」。

今年44歲的羅伯茲-史密斯是澳洲最知名且仍健在的戰爭老兵，因為6度部署到阿富汗期間的英勇行動而獲得多項高級軍事榮譽，特別是2011年單槍匹馬攻下一直在攻擊他所屬排的塔利班（或稱神學士）機槍哨站而獲頒最高級的「維多利亞十字勳章」（Victoria Cross）。

羅伯茲-史密斯2013年退役，隨後成為炙手可熱的演說家與媒體主管，但公眾形象因三家報紙報導了有關他在2009至2012年間的不當行為而受損。

羅伯茲-史密斯1日宣判時沒有出庭，但他沒有因為報章提出的任何說法而被起訴，也沒有刑事法庭作出了不利他的判決。報導指出，刑事法庭有著更高的舉證責任。

澳洲 戰爭

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