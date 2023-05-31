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將俄國排除在外！烏克蘭和盟國計畫舉行「全球領導人和平峰會」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
烏克蘭總統高級顧問和歐洲外交官表示，烏克蘭及其盟國正計劃舉行一次排除俄羅斯在外的全球領導人峰會，旨在爭取對基輔提出結束戰爭條款的支持。美聯社
烏克蘭總統高級顧問和歐洲外交官表示，烏克蘭及其盟國正計劃舉行一次排除俄羅斯在外的全球領導人峰會，旨在爭取對基輔提出結束戰爭條款的支持。美聯社

烏克蘭總統高級顧問和歐洲外交官表示，烏克蘭及其盟國正計畫舉行一次排除俄羅斯在外的全球領導人峰會，旨在爭取對基輔提出結束戰爭條款的支持。

華爾街日報報導，此峰會計畫雖處於初步階段，但得到包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內等歐洲領導人的大力支持，他們正遊說支持俄羅斯或拒絕對戰爭表達立場的國家參加。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）指出「我們需要一個真正希望和平共處且負責任的文明世界統一計劃」，並提到只要俄羅斯軍隊留在烏國就不可能與俄國直接談判，更重申「烏克蘭不會在領土完整議題上妥協」。

此外，歐洲官員表示正在與基輔合作、重新制定烏克蘭的10點和平計畫，使其更容易被印度、巴西、沙烏地阿拉伯和中國等其他全球大國所接受。近幾個月來，基輔當局盡力與中國、巴西和印度等國家進行接觸，葉爾馬克表示「烏克蘭準備與所有國家對話並聽取他們的意見，包括本月訪問的中國和巴西代表」。

據悉，美國總統拜登（Joe Biden）和北大西洋公約組織的其他高級領導人將應邀參加此峰會，西方外交官希望這次會議能在7月11日開始的北約年度峰會之前不久舉行，目前還沒有明確的與會者名單，但歐洲官員近幾周已前往世界主要大國尋求讓巴西、印度、中國和其他非西方國家參與進來。

和平峰會將尋求將烏克蘭及其盟國重新置於國際外交的中心，歐洲官員旨在確保未來的談判以基輔的計劃為外交參考點。

烏克蘭 基輔 巴西

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