民族意識同樣強烈 日本外籍專業人才卻是這國的十倍

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
如今取得日本永久性居民身分的外國人占移民的比率，是南韓的三倍，外籍專業人才的數量更是南韓的十倍。 路透
如今取得日本永久性居民身分的外國人占移民的比率，是南韓的三倍，外籍專業人才的數量更是南韓的十倍。 路透

南韓一樣具有強烈民族意識的日本，正積極吸引外國人來工作，也把目光投向勞動力充沛的東南亞，因此加劇了與南韓之間的搶才大戰。

韓國每日經濟新聞英文版Pulse報導，日本正延攬不少越南、菲律賓等國的專業人才，包含各國都很需要的資訊科技（IT）人才，以及從事特定藍領工作的外國人，例如在日本供應短缺的照服員。

截至去年6月，移居日本的外國人為302萬人，僅占日本總人口的2.5%，低於韓國的4.5%，更遠不如七大已開發經濟體（G7）的平均移民比率13%。

然而，拜實施先進的移民和定居制度所賜，如今取得日本永久居民身分的外國人占移民的比率，是南韓的三倍，外籍專業人才的數量更是南韓的十倍。

特別是在2015年引入對外國人才授予「高度専門職」簽證的新制度後，日本已成為全球專業人才希望移民的國家之一。

不過是在2012年，在日本的外籍專業人才僅18萬人，是南韓6萬人的三倍，但去年這個數字大增至50萬人。相較之下，南韓仍維持在5萬人左右的水準。

專業人才占日本所有移民的比率，在十年的時間從8.1%翻倍至16.7%，南韓同期卻從4.2%降至2.6%。

隨著其他國家的專業人才赴日本工作，取得日本永久居民等長期居民身分的外國人，去年超越86萬人，占移民總數的30%，而南韓的外籍專業人才為18萬人，占比僅8%。

日本 南韓 移民

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