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豐田、戴姆勒卡車擬合併日本卡車業務 以提高競爭力

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
豐田汽車旗下的日野汽車（Hino Motors）與以戴姆勒卡車集團為大股東的三菱FUSO，尋求合併日本的卡車事業，以提高競爭力。路透
豐田汽車旗下的日野汽車（Hino Motors）與以戴姆勒卡車集團為大股東的三菱FUSO，尋求合併日本的卡車事業，以提高競爭力。路透

豐田汽車（Toyota）和戴姆勒卡車集團（Daimler Truck）宣布，已達成不具約束力的協議，將合併雙方日本的卡車事業，以提高競爭力。

豐田汽車旗下的日野汽車（Hino Motors）與戴姆勒卡車為大股東的三菱FUSO（Mitsubishi Fuso Truck and Bus），將合併在一家控股公司之下。

這四家製造商表示，已簽署合作備忘錄（MOU），要將日野和三菱FUSO合併為由豐田和戴姆勒卡車共同持有的單一公司，新公司將預料將在東京證交所的主要市場掛牌。

這些公司計劃在2024年第1季簽訂正式協議，並在同年年底前整併業務。

豐田握有略高於50%的日野股份，日野因多年來錯誤解讀引擎測試數據，去年爆發排廢醜聞，成了豐田的一大頭痛問題。對戴姆勒卡車來說，三菱FUSO盈餘一直集團拖累獲利能力，這樁交易有助更積極達成利潤改善目標。

合併後的新公司將引入新的專業管理團隊，協助彼此節省購買和研發成本。這宗潛在交易的交易金額並未揭露。

豐田

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