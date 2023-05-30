北韓預告發射衛星 日、韓戒備

北韓已告知日本和南韓，預計在五月卅一日至六月十一日間「發射衛星」。日本防衛大臣濱田靖一廿九日表示，若北韓飛彈落入日本疆域，他已向自衛隊下達發射攔截飛彈的「摧毀」命令，可能以海上自衛隊「神盾艦」上的海基型「標準三型」飛彈，或陸上自衛隊地對空「愛國者三型」飛彈迎擊。其中的愛三已部署在日本沖繩縣宮古島、石垣島及與那國島。

日本防衛省智庫「防衛研究所」室長高橋杉雄更認為，北韓此舉的目的其實是美國，若試射成功，顯示技術已較七年前進步，射程可能涵蓋美國本土。

路透則引述分析家報導，若北韓真是射衛星，那軍事衛星將增強北韓的監視能力，並提高戰爭時打擊敵方目標的能力。日本內閣官房長官松野博一則指稱，北韓的任何發射，即使是射衛星，「都會影響日本民眾安全」。日本首相岸田文雄也說，北韓相關舉動均嚴重違反聯合國安理會決議，強烈敦促平壤自制。

北韓「國家宇宙開發局」去年十二月曾預告，今年四月將完成發射「軍事偵察衛星一號」的準備作業。北韓領袖金正恩四月亦指示加緊做好最後準備。

另外，南韓為此召開緊急國安會議，為預防北韓以射衛星為由發射長程彈道飛彈，南韓外交部警告，若北韓不顧國際社會反對，將付出代價。日本及南韓政府均對此強調，兩國將透過和美國的安全合作，緊密聯繫。

日本ＴＢＳ電視台廿九日引述專家報導，朝方過去宣稱將射衛星，實際上卻射飛彈的案例共四次，最近一次是二○一六年二月在北韓平安北道東倉里的西海衛星發射場。平壤此次若如法炮製，也從東倉里發射，屆時彈道飛彈應該會分五個階段陸續分離，研判其掉落的地點可能有四處，前三處皆距離朝鮮半島西部海域不遠，第四處則在菲律賓呂宋島東部外海，但會飛越日本的先島群島，其中就包括前述提到的沖繩三個島嶼。

中國大陸外交部發言人毛寧則表示，陸方在朝鮮半島問題上的立場沒變，堅持政治解決的方向。