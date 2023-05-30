脫軌行為引發爭議 岸田長子辭首相秘書官

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
日本首相岸田文雄32歲長子岸田翔太郎擔任負責政務工作的首相秘書官，屢次引發爭議。 合成圖／擷自推特、美聯社
日本首相岸田文雄32歲長子岸田翔太郎擔任負責政務工作的首相秘書官，屢次引發爭議。 合成圖／擷自推特、美聯社

日本首相岸田文雄長子岸田翔太郎擔任負責政務工作的首相秘書官，但多次引發爭議。日本政府29日宣布，岸田翔太郎將於6月1日辭去秘書官職務。

日本媒體報導，32歲的岸田翔太郎傳出在首相寓所和親戚聚會時，模仿組閣拍攝紀念照等種種脫軌行為，讓岸田文雄本人也認為「是欠缺合適的舉動，為此感到深刻遺憾」。

岸田晚間表示：「為了劃清（公事與私事）分界而決定替換（秘書官）。」岸田表示，他個人對於任命秘書官身負責任。他會聽取國民的意見，對刻不容緩的議題提出解答，努力履行他的職務。

岸田原本因月中主辦G7廣島峰會大獲好評，但日經新聞26~28日進行的民調顯示，岸田的支持度下滑5個百分點至47%，共同社的民調也得出相同結論。此時首相長子惹上爭議，無形之中又增加了岸田內閣的壓力。

岸田翔太郎去年底邀請親友在首相寓所舉辦「忘年會」，此事日前被周刊雜誌爆料後，朝野政黨紛紛提出批判。岸田文雄今年1月出訪歐美時，岸田翔太郎也隨行，但回國後被周刊爆料搭乘公務車外出購物。岸田之後在國會備詢時說，大兒子購買的物品是他要送給閣員等相關人士的禮品。

岸田翔太郎畢業於慶應大學法學部，2014年時進入日本三井物產工作，2020年起擔任岸田文雄眾議員辦公室的公設秘書。

日本 岸田文雄 民調

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