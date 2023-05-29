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美軍將領稱準備好「在太空作戰」 抗衡大陸、俄羅斯

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
SpaceX的獵鷹9號火箭21日搭載太空人升空。法新社
SpaceX的獵鷹9號火箭21日搭載太空人升空。法新社

美國太空司令部准將莫爾豪斯（Jesse Morehouse）日前表示，有鑑於俄羅斯的侵略，以及中國大陸計劃在本世紀中葉成為主導太空的強權，美國「別無選擇」只能為衛星軌道上的衝突做好籌備，宣稱「若是必要，美國今晚就準備好在太空作戰。」

英國衛報報導，莫爾豪斯表示，面對新的太空競逐，美國會持續發展反衛星科技，此舉並非希望開戰，而是因為「這是阻止衝突的最好方法」，並且過程中「不會從事不負責任的測試」。

衛星科技已成為現代生活重要部分，涉及氣象預測、金融系統等，並對情報蒐集、通訊、導航指引等軍事活動至關重要。然而，大幅仰賴衛星意味若太空軌道上的設施遭到攻擊，將會造成深遠影響。

莫爾豪斯25日在美國駐英國大使館的簡報向記者表示，若是美國、美國盟國或有共同防禦條約的夥伴遭到威脅，美國已準備好「今晚」就投入戰局。

美國、中國大陸、印度和俄羅斯等四國，先前都曾以飛彈摧毀自家人造衛星，來測試反衛星的能力，但這類測試會製造大量殘骸，可能危及其他衛星設施長達數十年。美國已在2022年單方面禁止這類測試。

俄國在2021年擊落一顆自家衛星，導致的爆炸使其軌道產生1500個可追蹤殘片。莫爾豪斯表示，這類殘骸團會飄盪數十年，此舉好比在「自家後院引爆核彈」，需付出代價。

2020年，美國曾指控俄國衛星對美國一顆情報衛星發射反衛星武器。大陸則已發射具備機械手臂的人造衛星，可以攫取其他衛星，並發展出將爆裂物置入敵方衛星推進器噴嘴的手法。

莫爾豪斯表示，美國擁有多種可用能力，並將持續發展足讓美國保持可靠威懾地位的能力，並稱可以在不製造殘骸雲團的前提下，發展高效反衛星能力。

美國 太空 俄羅斯

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