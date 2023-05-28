德韓為何要共享軍事情報？分析人士：對陸影響力的反擊

德國總理蕭茲5月21日只在南韓停留了幾個小時，不過，此次訪問以及與南韓總統尹錫悅的會談已促成了一系列協議的產生，最引人注目的是關於德韓共享軍事情報和簡化兩國國防工業供應鏈的協議。

這次雙邊峰會前，蕭茲剛在日本廣島參加了G7峰會。兩場峰會都尤其關注了正在發生的烏克蘭安全危機和東北亞地區一觸即發的緊張局勢。中國再次成為最重要的話題。

分析人士指出，蕭茲和尹錫悅之間的防務合作只是各國之間類似合作的最新例子。所有這些合作都可以看作是對中國影響力的一種反擊。

北京的所作所為--從單方面佔領南海有爭議的島嶼並將其軍事化，到與日本在東海島嶼問題上對抗，以及與印度在邊界領土上的沖突--這些都可以反過來作為新聯盟和協議出現的一個理由。

近年來，德國一直在加強在印太的角色。2021年，一艘德國軍艦穿越該地區，並與其他國家的海軍進行了一系列演習，最近，德國也派出戰機參加了聯合演習。

南韓與北約的關係將進一步加強

在與尹錫悅會晤前，蕭茲參觀了韓朝邊境非軍事區（板門店）。在重重設防的邊界上，蕭茲說，平壤不斷發展核武器和遠程導彈，顯示朝鮮半島的局勢依然存在危險，朝鮮仍然是「對該地區和平與安全的威脅」。

在隨後的會談中，兩位領導人就分享和保護軍事機密的協議達成了一致，並建立了機制，讓軍事供應鏈具有更大彈性。

美國特洛伊大學首爾校區的國際關係教授平克斯頓（Dan Pinkston）指出，「北京的擴張主義政策」是那些與中國不結盟的國家加強彼此合作的一個原因。

「我預測會出現更多這樣的合作。」平克斯頓告訴德國之聲。他說，「南韓軍隊可以預見將與北約和其他有著共同安全關切的國家一起舉行軍事演習。這些演習對於確保武器彈藥部件配套，確保供應鏈得到保障至關重要」。

烏克蘭戰爭深深震撼了南韓

除了德國海空軍與南韓軍隊舉行演習外，首爾還在向歐洲出口先進的武器系統。去年，南韓與北約成員國波蘭簽署了估計價值高達150億歐元（162億美元）的大規模的國防協議，包括出售近1000輛K2主戰坦克，648枚自行榴彈炮和48架FA050戰鬥機。

南韓希望，與德國這樣的歐洲大國建立更緊密的聯盟可以增強其在印太地區對潛在對手的威懾力。

前南韓外交官和高級情報官員羅鐘一（Rah Jong-yil）說：「很明顯，南韓正在尋求與西方國家更緊密、更多的接觸，而這顯然可以歸因烏克蘭戰爭的爆發，這對南韓是一個很大的打擊。」他說，在該地區，中國當然是最大的擔憂，但我們也必須密切關注朝鮮和俄羅斯。

中國也在找盟友

在首爾在西方尋找親密盟友的同時，中國似乎也在展開自己的外交攻勢。

「最近幾個月，北京一直在與中東和中亞的一些國家接觸，希望建立自己的聯盟，因此雙方都在建立伙伴關系並致力於改善自身利益」，羅鐘一說。

在廣島G7峰會召開的同時，北京在西安市與五個中亞國家--哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦--舉行了峰會。中國最近還充當了中東的和平調解人，並因促成沙特阿拉伯和伊朗消除多年的敵意而受到贊譽。

對於中國試圖提高其在亞洲本已非常強大的影響力，首爾當然不會忽視。

「朝鮮就在南韓的邊境另一側，是最尖銳和直接的軍事威脅」，平克斯頓說。「但更重要的情況是，台灣海峽、南中國海、人權和全球治理問題都事關中國，這將是未來的挑戰。」

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