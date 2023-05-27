2華人涉嫌在美運營「秘密警察局」 助大陸打壓法輪功遭起訴

美國司法部周五（5月26日）表示，兩名陸裔洛杉磯居民被指控通過賄賂方式，來推進大陸政府對法輪功的鎮壓行動。

被起訴的兩人分別為70歲的美國公民陳軍（音譯，英文名John Chen）以及43歲的美國永久居民馮林（音譯），兩人均在大陸出生。他們被控在美國作為未登記的外國政府代理人行事，賄賂公職人員並串謀進行國際洗錢。

根據美國司法部公布的新聞稿，陳軍和馮林涉嫌參與一項由大陸政府主導的針對美國法輪功成員的計劃，企圖剝奪其在美經營的一個實體的免稅地位。該部門表示，這一計劃是大陸政府針對在美異議人士的廣泛打壓行動的一部分。

美國司法部是在兩人遭到聯邦特工逮捕一個月後宣布對其進行起訴。陳馮二人涉嫌在曼哈頓唐人街運營大陸「秘密警察局」。該部門已向紐約南區的聯邦法院提起對兩人的訴訟。路透社無法立即聯絡到當事人及其律師。大陸駐華盛頓大使館並未立即就此事發表意見。

現金行賄以「扳倒法輪功」

美國司法部在新聞稿中寫道，陳軍和馮林在2023年企圖賄賂一名臥底成為美國稅務官員的聯邦特工，目的是利用美國國稅局的「吹哨者項目」，推進剝奪法輪功實體免稅地位的行動。

聯邦檢察官指控，為了打壓法輪功，陳軍和馮林在2月份向美國稅務機構提出舉報，將法輪功描述為一個「龐大的超級邪教」。兩人接著接觸自稱稅務人員的臥底特工，以確保稅務局處理該項舉報。

5月14日，陳馮二人在紐約州紐堡與該名臥底特工會面，陳軍給了特工1000美元現金作為賄賂的首付，並承諾會支付總額50000美元來啟動被其舉報項目的審計，此外若舉報成功，他們還將把國稅局舉報人獎金的60%分給特工。2023年5月18日，馮林在肯尼迪國際機場又向該名特工支付了4000美金賄賂費用，以推進計劃。

美國司法部在新聞稿中寫道，陳軍在一次被錄音的電話中明確指出，支付這些賄賂的目的是執行大陸政府的目標，即「扳倒法輪功」，這些賄賂是由大陸政府指導和資助的。根據司法部授權的竊聽截獲的一次通話，陳軍和馮林談及收到「大陸官員」的指示，刪除從該名官員那裡得到的指示以防事跡敗露。兩人還談到，該名官員是負責針對法輪功的賄賂計劃的大陸政府官員。

「大陸無視法治和國際准則」

大陸在1999年禁止了法輪功運動，並將其定性為邪教和「五毒」之一，即對其統治構成的最大威脅因素。此後，法輪功修煉者在紐約州北部成立了佔地400英畝的庇護所「龍泉寺」。

美國司法部近年來進行了一系列起訴，以阻撓大陸在美國搜尋、定位和打壓親民主活動人士及其他異議人士。

美國司法部長加蘭德（Merrick B. Garland）在聲明中表示，大陸政府再次試圖針對在美國的異議人士並且失敗，美國將「繼續調查、破壞和起訴」大陸在「壓制批評者並將其政權擴展到美國領土上」的努力。

美國聯邦調查局（FBI）局長克裡斯托弗·雷（Christopher A. Wray）表示：「大陸政府再次表現出對法治和國際准則的無視。FBI不會容忍中共在美國的鎮壓，即對人民的威脅、騷擾和恐嚇。我們將繼續對抗大陸政府違反我們的法律和壓制我國人民權利和自由的努力。」

據美國司法部新聞稿，陳軍和馮林各被指控犯有一項未通知司法部擔任外國政府特工並賄賂公職人員的罪名，最高可判處五年監禁；一項未通知司法部擔任外國政府特工的罪名，最高可判處十年監禁；一項賄賂公職人員的罪名，最高可判處十五年監禁；以及一項共謀進行國際洗錢的罪名，最高可判處二十年監禁。

（路透社、美聯社）

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