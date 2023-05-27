快訊

與黨中央對接卡卡？ 民調降讓「侯市長」步調引黨內焦慮

生日前夕險變忌日！韓亞客機開艙門男「露詭異微笑」 鄰座乘客回憶驚悚瞬間

板橋新埔商圈大停電！台電變電箱突故障 逾1800戶受影響

日男因反間諜法遭拘 日經產大臣會王文濤要求釋放

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本經產大臣西村康稔26日與大陸商務部長王文濤舉行會談，他要求北京盡快釋放3月因《反間諜法》遭大陸拘捕的製藥公司日籍男職員。（共同社資料照片）
日本經產大臣西村康稔26日與大陸商務部長王文濤舉行會談，他要求北京盡快釋放3月因《反間諜法》遭大陸拘捕的製藥公司日籍男職員。（共同社資料照片）

亞太經合組織（APEC）第29屆貿易部長會議25至26日於美國底特律舉行，日本經濟產業大臣西村康稔於會議期間，與中國大陸商務部長王文濤舉行會談，除談論推進中日經濟合作，也要求北京盡快釋放日前因《反間諜法》遭大陸拘捕的製藥公司日籍男職員。

據日本共同社27日報導，西村康稔於26日上午與王文濤進行約1小時的會談。期間，西村康稔向王文濤提出上述要求，並表示「確保企業相關人士的安全、保障透明且公平的商務環境十分重要」。

據此前報導，這名年約50歲的日本男子為日本安斯泰來（Astellas Pharma）製藥公司高層，今年3月，他本因工作異動準備返回日本，在回國前夕卻於北京遭當局依《反間諜法》罪名逮捕。大陸外交部表示，該男子涉嫌從事間諜活動，正在接受調查。然至今尚未能得知其遭拘捕的詳細理由。另據日媒統計，自大陸2014年通過《反間諜法》以來，已有17名日本人曾遭北京當局以此法為由拘留。

值得注意的是，西村康稔與王文濤此次於底特律的會面，是日本經產大臣與大陸商務部長三年半以來的首次會談。會談中，西村康稔還要求大陸取消在福島核事故後，對日產食品實施的進口限制。兩國並就今後繼續坦誠交換意見達成一致共識。

日本經濟 間諜 北京

延伸閱讀

為力抗中國！美日發共同聲明：深化先進半導體領域合作

中國學者：台海恐爆衝突炒過頭 無需誇大

陸房市沒起！北京二手房「1天降20萬人民幣」急求售

英發布香港報告促廢港國安法 北京：殖民舊夢未醒

相關新聞

生日前夕差點變忌日！韓亞開艙門嫌「露詭異微笑」 鄰座乘客回憶驚悚瞬間

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門，造成至少6人呼吸困難。韓聯社報導，坐...

曾稱台灣屬於大陸！Pink Floyd前主唱又惹議 扮納粹軍遭德調查

英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑．沃特斯（Roger Waters）上周在柏林舉行演唱會時身穿...

手遊「模擬奴隸買賣」挨轟種族歧視 Google急下架滅火

一款稱為「奴隸制度模擬器」的葡萄牙文手機遊戲，因開放玩家在其中買賣、甚至折磨虛擬非裔「奴隸」，在巴西引爆種族歧視的爭議，...

日男因反間諜法遭拘 日經產大臣會王文濤要求釋放

亞太經合組織（APEC）第29屆貿易部長會議25至26日於美國底特律舉行，日本經濟產業大臣西村康稔於會議期間，與中國大陸...

各地機場護照電子閘門突故障 英旅客怨聲連連：十足的笑話

英國BBC報導，英國各地機場護照電子閘門系統當地時間26日晚間故障，飛往英國的旅客將面臨長時間延誤，包括旅客流量最大的倫...

俄烏戰迎向關鍵期 紐時分析烏軍下階段反攻戰略成敗

奪回戰爭期間被敵軍占領的土地是一項極為艱鉅的任務。但反攻方通常握有一個極大優勢：出其不意。1944年，美國與盟軍就曾騙過納粹，使其相信盟軍反攻法國，矛頭對準的是諾曼地以外的地方。如今，烏克蘭也希望透過春季或夏季反擊戰，打俄羅斯一個措手不及。俄軍雖然剛接收戰略要地巴赫姆特（Bakhmut），但也為此付出過大的代價，儘管知道烏軍重大攻勢即將到來，卻不知對手會如何行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦