瓦格納首腦警告 俄恐爆發革命

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領袖普里格津指稱，共達兩萬名「戰士」在俄方攻打烏東巴赫姆特的血戰中喪命。他並警告，除非莫斯科領導高層開始「認真對待這場戰爭」，否則俄國恐面臨類似一九一七年的革命。俄國該年正陷入第一次世界大戰泥淖，軍事進展不順引發政局不穩，接連爆發二月及十月革命，最終導致沙俄被推翻和蘇俄建立。

英國「衛報」及法國國際廣播電台（ＲＦＩ）廿四日報導，普里格津說，瓦格納「招募」的五萬名罪犯中，已有百分之廿（即一萬人），另有類似人數的俄國政府軍，在巴赫姆特的戰鬥中喪命。據報導，他去年到俄國監獄招募有罪定讞的囚犯，加入該集團投入俄烏戰爭，並「承諾」能夠活著返俄就可以獲「特赦」。

普里格津批評，這場戰爭凸顯俄國社會的不平等，窮人兒子的遺體從前線送回，躺在棺材裡，肉體遭撕成碎塊，淪為「土夾肉」，母親為孩子戰死哭泣。權貴的兒女卻照樣在陽光下快樂地「搖著屁股」，「往身上塗防曬霜」，例如俄國國防部長蕭依古女婿，將自己的美照放到ＩＧ與ＹＴ等社群媒體上。

普里格津還說，他收到一段短片，記錄一名父親在戰死兒子的棺材旁幽幽地講，俄國總統普亭給俄軍將領頒發勳章，那普亭「能給我兒什麼？」

普里格津認為，如此鴻溝恐像一九一七年般，以一場革命做收。首先會有士兵們站出來，接著他們所愛的親人們也會站出來。別以為這些人才幾百人，如今已成千上萬了，加上死去士兵的親戚們，預估可能達十萬人，這勢不可免。

普里格津提到，有人樂觀以為西方國家會厭倦這場戰爭，北京也將斡旋促成和平協議，但「我不是很相信」這套說法。他廿五日在社群媒體ＴＧ影片中表明，瓦格納自當天凌晨五點起至六月一日，正撤離巴赫姆特，並將陣地移交俄軍。