避免新冷戰 星副總理籲美陸管控分歧

新加坡副總理黃循財廿五日在日本演說時，呼籲美國和中國大陸管控分歧，找出共同點，重申東協不選邊站，並盼能與美陸加強聯繫。他強調，沒人希望看到新冷戰。

副總理兼財長黃循財被視為新加坡下任總理人選。他廿五日在「日經」舉辦的論壇「亞洲的未來」中發表演說。他表明，台海已成為區域內最危險的衝突熱點。他說，台美陸相關各方雖然都說政策沒變，但其實都針對對方的反應做出回應，情勢並非靜態，一方的舉動將造成另一方反制。

黃循財明言，任何圍堵大陸崛起或限制美國在區域內存在的企圖，都不會有多少人接受，沒人希望看到新冷戰。東協會加強與主要國家的互動，並樂見所有支持東協中立的安全協定。

黃循財亦對七大工業國集團（Ｇ７）閉幕公報提出的「去風險化」指出，去風險化若按目前的規模繼續下去，全球經濟恐將更「分裂」和「脫鉤」。