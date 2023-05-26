聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免新冷戰 星副總理籲美陸管控分歧

聯合報／ 國際中心／綜合報導

新加坡副總理黃循財廿五日在日本演說時，呼籲美國和中國大陸管控分歧，找出共同點，重申東協不選邊站，並盼能與美陸加強聯繫。他強調，沒人希望看到新冷戰。

副總理兼財長黃循財被視為新加坡下任總理人選。他廿五日在「日經」舉辦的論壇「亞洲的未來」中發表演說。他表明，台海已成為區域內最危險的衝突熱點。他說，台美陸相關各方雖然都說政策沒變，但其實都針對對方的反應做出回應，情勢並非靜態，一方的舉動將造成另一方反制。

黃循財明言，任何圍堵大陸崛起或限制美國在區域內存在的企圖，都不會有多少人接受，沒人希望看到新冷戰。東協會加強與主要國家的互動，並樂見所有支持東協中立的安全協定。

黃循財亦對七大工業國集團（Ｇ７）閉幕公報提出的「去風險化」指出，去風險化若按目前的規模繼續下去，全球經濟恐將更「分裂」和「脫鉤」。

黃循財 東協 美國

延伸閱讀

新加坡副總理黃循財：台灣海峽是亞洲最危險爆點

中主場外交 18、19日辦中國—中亞峰會 6國元首本周到訪

見到李顯龍？侯友宜訪星未公開行程 重量級人物呼之欲出

見黃循財後改變兩岸論述？ 侯友宜停頓幾秒這樣說

相關新聞

陸駭客攻關島通訊 恐意在台灣

美國微軟和情報共享組織「五眼聯盟」成員國廿四日示警，中國大陸駭客鎖定攻擊關島和美國其他地方的關鍵通訊設施，憂心這波攻擊會...

日爆槍擊案3死 槍手躲入議長家

日本長野縣中野市自廿五日下午起，發生一名據稱年約卅歲男子，持數十公分長刀和獵槍行凶的事件，截至日本時間當晚十二點（比台灣...

瓦格納首腦警告 俄恐爆發革命

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領袖普里格津指稱，共達兩萬名「戰士」在俄方攻打烏東巴赫姆特的血戰中喪命。他並警告，除非莫斯科...

避免新冷戰 星副總理籲美陸管控分歧

新加坡副總理黃循財廿五日在日本演說時，呼籲美國和中國大陸管控分歧，找出共同點，重申東協不選邊站，並盼能與美陸加強聯繫。他...

越南指責中「向陽紅10號」科考船等船只侵犯其主權

（德國之聲中文網）越南外交部發言人黎氏秋姮（Pham Thu Hang）在一項政府公報中說："越南要求中國立即將向陽紅10號科考船、中國海警船和漁船撤出越南水域......越南已經與中國進行了幾次接觸

關注中國對印太威脅 北約將領3月底密訪台灣

專注報導中國的網站「中國項目」（The China Project）24日刊登彭博駐台記者何貴森的投書稱，北約防衛學院校...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦