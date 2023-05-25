聽新聞
test
0:00 / 0:00

越南指責中「向陽紅10號」科考船等船只侵犯其主權

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）越南外交部發言人黎氏秋姮（Pham Thu Hang）在一項政府公報中說："越南要求中國立即將向陽紅10號科考船、中國海警船和漁船撤出越南水域......越南已經與中國進行了幾次接觸，並根據國際法和國際慣例采取了措施，以確保越南的合法和正當權益。"

中國駐河內大使館沒有立即回應路透社的評論請求。

上周，越南批評了中國一艘科考船在同一海域的行為。越南外交部副發言人範秋姮5月25日回答記者提問時再次表示：日前，據報道，中國"向陽紅10號"科考船和部分海警船、漁船侵犯了按照1982年《聯合國海洋法公約》相關規定確立的越南專屬經濟區。面對此種情況，越南外交部和各職能機關已多次與中方聯系，采取符合國際法和越南法律的措施來保障越南的合法權益。

中國表示，科學研究是在中國管轄區域內的正常活動。中國以古地圖為證，聲稱幾乎整個南中國海都是其領土，包括位於越南和其他四個東南亞國家專屬經濟區內的水域。

越南外交部發言人黎氏秋姮還說，越南呼籲國際社會加入到維護南海秩序、和平與安全的努力中來，並為兩國共同利益的發展做出貢獻。

中國交通運輸部24日表示，中國在南沙群島的歐文礁、惠森礁和南薰礁附近部署了三個"導航"信標。中國在南沙群島與越南、馬來西亞、菲律賓、文萊、印尼等有主權爭議。

（路透社）

© 2023年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

日本一男刺傷女子再「持霰彈槍開火」釀3死1傷 凶嫌逃亡晚間再傳槍響

日媒25日報導，日本中部長野縣中野市江部地區發生了男子刺傷女性後「持霰彈槍」開火的事件。

越南指責中「向陽紅10號」科考船等船只侵犯其主權

（德國之聲中文網）越南外交部發言人黎氏秋姮（Pham Thu Hang）在一項政府公報中說："越南要求中國立即將向陽紅10號科考船、中國海警船和漁船撤出越南水域......越南已經與中國進行了幾次接觸

關注中國對印太威脅 北約將領3月底密訪台灣

專注報導中國的網站「中國項目」（The China Project）24日刊登彭博駐台記者何貴森的投書稱，北約防衛學院校...

北韓努力恢復對中國出口貿易 新一波疫情成隱憂

北韓近來重振對中國的出口貿易，其中包含假髮、海鮮等各式商品，目前已回到2019冠狀病毒疾病疫情流行前的水準，但中國疫情的...

俄羅斯宣布關閉瑞典駐俄總領事館 驅逐5名外交官

莫斯科當局今天宣布，將驅逐5名瑞典外交官，並關閉瑞典駐聖彼得堡（Saint Petersburg）總領事館和俄羅斯駐哥特...

槓上以色列 耿爽：停止蠶食巴勒斯坦的土地和資源

聯合國安理會24日舉行中東巴勒斯坦問題公開會，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽在會上表示，今年以來，以色列在批准重返、新建定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦