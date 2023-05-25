越南指責中「向陽紅10號」科考船等船只侵犯其主權

（德國之聲中文網）越南外交部發言人黎氏秋姮（Pham Thu Hang）在一項政府公報中說："越南要求中國立即將向陽紅10號科考船、中國海警船和漁船撤出越南水域......越南已經與中國進行了幾次接觸，並根據國際法和國際慣例采取了措施，以確保越南的合法和正當權益。"

中國駐河內大使館沒有立即回應路透社的評論請求。

上周，越南批評了中國一艘科考船在同一海域的行為。越南外交部副發言人範秋姮5月25日回答記者提問時再次表示：日前，據報道，中國"向陽紅10號"科考船和部分海警船、漁船侵犯了按照1982年《聯合國海洋法公約》相關規定確立的越南專屬經濟區。面對此種情況，越南外交部和各職能機關已多次與中方聯系，采取符合國際法和越南法律的措施來保障越南的合法權益。

中國表示，科學研究是在中國管轄區域內的正常活動。中國以古地圖為證，聲稱幾乎整個南中國海都是其領土，包括位於越南和其他四個東南亞國家專屬經濟區內的水域。

越南外交部發言人黎氏秋姮還說，越南呼籲國際社會加入到維護南海秩序、和平與安全的努力中來，並為兩國共同利益的發展做出貢獻。

中國交通運輸部24日表示，中國在南沙群島的歐文礁、惠森礁和南薰礁附近部署了三個"導航"信標。中國在南沙群島與越南、馬來西亞、菲律賓、文萊、印尼等有主權爭議。

（路透社）

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