下任泰國總理熱門人選皮塔是誰？勝出原因和訴求是什麼？

國會辯論成為皮塔政治啟蒙導師

皮塔出生在一個富裕的政治世家，他的父親是農業部的顧問，叔叔則是被罷免的泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）助手。

他的叔叔在1980年代初期擔任商務部長，但後來在擔任銀行員時因行為不當而入獄，皮塔認為當時叔叔遭到政治打壓，他形容小時候很常去監獄探望他叔叔，深刻體會到政治是多麽「骯髒和殘酷」。

皮塔11歲前往紐西蘭留學，從此開始對政治產生興趣。

「我被送往紐西蘭的的偏遠地區，那時候還只有三個電視頻道，你要嘛就看澳洲的連續劇，要嘛就看國會的辯論。」皮塔2023年2月接受泰國YouTube節目Aim Hour的訪問時說道。

皮塔回到泰國後，在曼谷的法政大學取得金融學的學士學位，之後前往哈佛大學取得公共政策碩士學位，以及在麻省理工學院取得MBA的文憑。

他形容自己是「美國公共政策學校下的產品」。

皮塔在從政之前還涉足商界，25歲那年因父親去世，接手父親的米糠油事業，並擔任常務董事，還曾經擔任東南亞叫車平台Grab的資深經理。

2008年，當皮塔還是哈佛大學的學生時，他跟隨擔任美國前總統歐巴馬（Barack Obama）競選工作人員的同學學習，這段經歷讓他了解如何制定競選策略，例如：利用數據接觸160個選區的選民。

2018年，皮塔被未來前進黨的創辦人塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）的理念所吸引，並在幾個月內被邀請加入，但在2020年，未來前進黨因為違反了政治獻金相關法律，遭泰國憲法法院裁定解散，隨後皮塔成立前進黨並成為領導人。

圖／未來前進黨的創辦人塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）。 新華通訊社

2023年，皮塔利用他在美國學到的競選經驗來幫助他在泰國的選舉，領導前進黨拿下152個國會席次，成為最大黨，驚艷泰國政壇。

學者：皮塔就是你要的理想女婿！

除了選舉的勝利，皮塔帥氣的外表也是眾人的焦點。

TikTok上有一段爆紅的短影音，內容是一名泰國婦女與皮塔的人形立牌舉行了一場模擬婚禮。

「對於很多中產階級，尤其是對泰國上層階級來說，皮塔就像是你想要的理想女婿，他受過良好教育、有一番成就、帥氣、個性沉著穩重。」哥本哈根政治學教授麥卡哥（Duncan McCargo）說。

皮塔和前進黨未來有什麼目標？

皮塔提到，如果他順利成為泰國新總理，將重新審視外交政策，表示泰國不會成為「美中保護傘下一部分」，並有能力決定自己的命運。

2022年3月，當俄國入侵烏克蘭時，他在推特上寫道，俄國必須立即撤軍。

「這些很多都是他個人言論，」清邁大學研究員，同時也是皮塔的外交政策顧問皮蘇萬（Fuadi Pitsuwan）表示，「他將成為一名外交政策的領導人，這在泰國是相當罕見的。」

皮塔對泰國的君王制度也有自己的意見。

多年來，皮塔對泰國時常陷入政治動盪感到震驚，這些動盪不是國王為了消滅政治對手而發起，就是利用君主制度當藉口來打壓。

他開始研究其他同樣實行君主立憲的國家如何運作，包括英國、日本和挪威，並漸漸明白為何泰國王室和人民的距離會愈來愈遠。

透過前進黨，皮塔希望可以在國會「全面討論君主制在現今泰國憲政民主中扮演的角色」，這個被許多泰國人視為禁忌的話題，因為對他們來說，王室已經成為日常生活的一部分了。

經濟部分，皮塔承諾讓泰國擺脫因經濟成長緩慢造成「失落的10年」，計畫就包含讓泰國不要太過依賴觀光業，並將其擴展到首都曼谷以外的地區。

4月，皮塔接受《彭博新聞》（Bloomberg News）採訪時指出，他主要有三個訴求，分別是「去軍事化、去壟斷化和去中心化」。

皮塔的政見雖然贏得了年輕選民的心，但可能讓年長選民猶豫不決，因為他們仍支持泰國的軍政府和君王制度。

他曾經告訴《彭博新聞》，廢除徵兵制將有助於經濟成長，也將廢除冒犯君主罪。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

皮塔的總理之路還有變數？

如果皮塔獲得足夠支持成為下一任泰國總理，這將結束泰國長達10年的軍權專政，並重新確立泰國在東南亞的民主定位。

隨著北京意圖在東南亞擴大勢力，自由派、受過西方教育和英語流利的皮塔可能更容易成為華府的合作夥伴。

皮塔說，泰國過去10年間「已經受夠了」，隨著前進黨勝利，泰國將迎接「新的一天」，「泰國人民已經發聲了，我準備好成為所有人的總理。」

然而，皮塔所屬的前進黨和另外七個政黨加起來的313席還不足以讓他成為總理，因為總理候選人必須擁有參眾兩院750席過半數（376席）議員的支持，但參議院中250席幾乎為親軍方勢力，且多數並未表態，皮塔能不能順利成為總理並組閣，仍有變數。

皮塔警告，任何干涉選舉的意圖都會付出沉重的代價，並且「泰國人民不會允許這件事情的發生」「我不擔心結果，但也不會因此而馬虎。」

（本文出自2023.05.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）