威脅2200萬人口都會區！墨西哥火山噴發動向受科學家密切關注

墨西哥首都墨西哥市東南方約72公里的「煙峰火山」（Popocatepetl），本周再次活動，噴發高聳入雲的火山灰並迫使11處村落停課。煙峰火山在1994年從長期休止中甦醒，近約30年來已持續有所活動，周圍更有2200 萬人口的大都會，其動向受專家密切關注。

美聯社報導，煙峰火山高約5,426公尺，近年活動包括噴出有毒煙霧、火山灰和熾熱的岩塊。每當煙峰火山有所活動，不只居民緊張，更有一批科學家密切追蹤。目前，火山峰口有6台攝影機、一台熱成像裝置和12個地震監測器，24小時不間斷地運作，並將資料回傳到位於墨西哥市的指揮中心。

山峰附近和鄰近泉水氣體的監測，以及會決定火山灰飄動方向的風向，也是監測火山活動時的重點。此外，由於火山活動威力強大，足以使山峰形狀暫時變形，所以攝影機和感應器也必須監測火山形狀的變化。目前共有13名科學家輪流堅守指揮中心，力求在火山灰將噴發時提醒民眾最好預備措施。

至於如何將監測結果用簡單易懂的方式，告訴周遭的2000多萬民眾呢？當地政府推出了「綠、黃、紅」的警示燈號系統，綠燈代表安全，而紅燈代表危險。大多時候，燈號都是處在表示警示的黃燈。

煙峰火山偶有較安分的時期，但通常無法維持太久。其活動少以釋出熔岩的形式發生，多屬於「爆發型」的活動，噴發熾熱的岩塊滾落山坡，並釋出氣體和火山灰。

Threatening 22 million people, Mexico’s Popocatepetl is a very closely watched volcano. https://t.co/lvVZGjCIjo pic.twitter.com/pqt6dmmDKe — AP Climate (@AP_Climate) 2023年5月19日