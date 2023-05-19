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全球暖化所致！新研究：世界上超過一半大型湖泊正在乾涸

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
18日發表的一項新研究發現自1990年代初以來，世界上超過一半的大型湖泊和水庫已經出現「縮小」情況，主因正是氣候變遷，同時加劇人們對農業、水力發電和消費用水的擔憂。路透
18日發表的一項新研究發現自1990年代初以來，世界上超過一半的大型湖泊和水庫已經出現「縮小」情況，主因正是氣候變遷，同時加劇人們對農業、水力發電和消費用水的擔憂。路透

18日發表的一項新研究發現自1990年代初以來，世界上超過一半的大型湖泊和水庫已經出現「縮小」情況，主因正是氣候變遷，同時加劇人們對農業、水力發電和消費用水的擔憂。

衛報報導，一組國際研究人員報告稱「包括歐洲和亞洲之間的『裏海』（Caspian Sea）和南美洲的『的的喀喀湖』（Lake Titicaca）等世界上最重要的淡水資源在近30年的時間裡以每年約220億噸的累積速度流失」。

這項發表在學術期刊「科學」（Science）上的研究中利用衛星測量結合氣候和水文模型評估近2000個大湖泊，研究人員發現不可持續的人類使用、降雨、徑流變化、沉積作用以及溫度升高導致全球湖泊水位下降，從1992年到2020年間有53%的湖泊水位下降。

此外，研究中提到「56%的天然湖泊減少是由氣候暖化和人類消費造成，其中暖化佔了很大一部分原因」。氣候科學家普遍認為在氣候變化的影響下，全球乾旱地區將變得更加乾燥、潮濕地區將變得更加濕潤，但研究發現「即使潮濕地區也有明顯的水分流失」。

科學家和活動人士長期以來一直表示有必要防止全球暖化超過攝氏1.5度，以避免氣候變化帶來的災難性後果。

暖化 濕地

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