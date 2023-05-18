有信心當上泰國總理！前進黨黨魁皮塔宣布聯合政府計畫

CNN與曼谷郵報18日報導，泰國前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）宣布了聯合政府計畫，將在8個政黨的313名眾議員當選人支持下，讓自己獲選為新任總理與組織聯合政府。

皮塔跟聯盟政黨領導人在曼谷大倉新頤酒店（Okura Prestige Bangkok Hotel）舉行的記者會上表示，「我要感謝人民投下的所有選票，這代表了希望與渴望改變，新政府將以誠信工作，成為所有泰國人民的政府」。

皮塔還說，因為前進黨在大選成功贏得最多眾議院席位，全體聯盟政黨已經同意支持他成為新總理。

根據皮塔的說法，8個政黨將為組建政府制定諒解備忘錄，概述各黨合作與處裡國家、政治、經濟與社會危機的指導原則，細節將在標誌著2014年軍事政變9周年的22日公開。同時，聯盟各黨也將建立工作小組，除了推動從看守政府過渡到新政府，還會考慮其他政黨加盟的可能性。

除了皮塔掛帥的前進黨外，其他7個執政友黨分別是為泰黨、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、民族黨（Prachachat）、泰自由黨（Seri Ruam Thai）、為泰聯合力量黨（Pheu Thai Ruam Palang，暫譯）、公平黨（FAIR）與新力量黨（Plung Sungkom Mai）。

根據泰國現行憲法，贏得總理選舉將需要至少376名參眾議員的支持。皮塔表示，有一個團隊已經就位，將爭取支持以確保聯盟可以取得執政的足夠席位，並指聯盟各黨的313名眾議員「肯定將能夠組建新政府」，也表達自己有信心，國會將投票同意他成為第30任泰國總理。