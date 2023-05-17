人權組織起訴法國時裝集團 涉及維吾爾強制勞工

人權組織周二提起的訴訟中，所指控的罪名包括反人類罪、奴役罪、種族滅絕和販賣人口。起訴方是Sherpa組織、品牌倫理組織（Ethics on Labels）、歐洲維吾爾學院（European Uyghur Institute）以及一名曾在中國新疆一個營地被關押的維吾爾女性。

起訴方稱，他們希望曝光「其產品生產從維吾爾人強制勞工獲利的跨國服裝業可能負有的責任」。

此前，已有人權組織向巴黎的國家反恐檢查官辦公室提起了訴訟案，該檢察官有權對反人類罪案件進行檢控。但4月該案件被撤銷，原因是「缺乏對相關訴訟中事實的檢控管轄權」。

當時，人權組織對迅銷集團（Fast Retailing）旗下的法國優衣庫、Zara等品牌的西班牙母公司Inditex、法國時裝集團SMCP以及鞋業品牌Skechers提起訴訟，指控其產品中至少一部分是在存在維吾爾人強制勞工問題的工廠生產的。

這些人權組織估計，在中國強制勞工人數超過100萬。起訴方還認為，相關服裝品牌對其簽約供貨方並沒有足夠的監督。

Sherpa組織在其網站上寫道，世界上20%的棉花產自維吾爾地區，因此五分之一的棉質服裝有可能涉及維吾爾強制勞工。

起訴方律師伯頓（William Bourdon）表示，希望法國司法體系承認他們的訴求，因這些「紡織公司必須為其明知故犯、從中獲利而負責」，因強制勞工屬於最嚴重的國際犯罪。

在此前的訴訟中，時裝集團紛紛否認強制勞工的指控。除了這四家公司之外，其它大品牌如耐克也曾受到類似的指責。

華盛頓等國家稱對維吾爾穆斯林的打壓是「種族滅絕」，聯合國人權事務高級專員曾稱之為反人類罪。北京則對相關指責予以駁斥，稱這些西方譴責的再教育中心是打擊宗教極端主義、保障社會穩定的職業培訓中心。

（法新社）

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