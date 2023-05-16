《國際結盟新形勢2-2》各國不以理念結盟 學者：利益優先

「國際上沒有永遠的朋友與敵人，都是以國家利益為優先！」針對近日各國加強合縱連橫，淡江戰略所副教授黃介正受訪時直言，這是美國霸權衰退產生的現象，而中國以利益吸引更多國家加入同盟，對抗美國的傳統盟邦；對於美、中霸權競爭，清大助理教授何志勇則提醒，台灣不要捲入，否則容易被犧牲。

近日國際上各國加強連結或修復關係的新聞傳出，非西方包括敘利亞加入阿盟，中國協助伊朗與沙烏地調停，俄羅斯與伊朗協助敘利亞與土耳其調停等；西方則有美日韓加強盟邦，美國與菲律賓加強軍事合作，還有北約打算設立駐日辦公室等。

美國霸權鬆動

淡江戰略所副教授黃介正受訪時指出，各國加緊結盟的趨勢根源於「美國治世」的影響力出現緩慢下滑現象，以致於國際權力板塊鬆動，相關國家，尤其是強權的「能動性」得以釋放並發揮。其中，美國的「棒子略減光彩」，「胡蘿蔔卻捉襟見肘」，相對的中國大陸則是以「大量的胡蘿蔔」敲打了原有僵硬的結構。

黃介正分析，美國過去以「力」服人的政策，碰上了中國大陸以「利」誘人的反招。美國仍舊以傳統盟邦為主體，試圖加固「同盟圈」。中國大陸則是以夥伴關係為軸線，擴大「朋友圈」，而西方多依賴「海洋聯盟」的外線，非西方則依託「歐亞大陸世界島」的地緣內線。







圖說：西方國家之間的連結益發緊密，圖為波蘭與日本外長會面。

國家為各自打算

清大通識教育中心兼任助理教授何志勇受訪時表示，國際關係主要還是利益，國際上沒有永遠的敵人與朋友，敘利亞在2012年內戰被阿拉伯國家排擠，但現在阿拉伯國家卻紛紛與敘利亞修復關係，他認為美國與阿拉伯國家還是有基本上的矛盾，就是以色列問題。何志勇說，以色列在美國的支持下佔領很多地方，此爭議至今仍無法獲得解決。

「美國當初進入中東也是利益考量！」何志勇分析，美國據說在敘利亞內戰期間將石油偷運出來，之前在第二次伊拉克戰爭時，以時任總統海珊擁有大規模毀滅五武器為由，將海珊政權推翻並處決，但美國先前為了圍堵伊朗革命擴張，是非常支持海珊政權的，連賓拉登都是因美國圍堵蘇聯而培植的當地反抗軍。

美阿在以色列糾結

他認為，美國與阿拉伯國家主要問題還是以色列，因此阿拉伯國家在考慮國家利益，加上美國霸權逐漸衰退，選擇與敘利亞修復關係。何志勇說，俄羅斯為何與伊朗協助敘利亞與土耳其調停？因為土耳其國內通膨70%，2月份又有地震，總統艾爾段又面臨大選，在內憂外患下，為了執政必須接受調停。

何志勇提醒說，過去中國比較少在中亞地區為區域國家調停，但因為俄烏戰爭影響糧食與石油輸出，且中國需要中東每天輸出170萬桶石油，中國增加對外斡旋，就是為了確保獲得穩定資源（中國主要還是能源進口國）。

莫對國際政治過度樂觀

何志勇分析，俄羅斯為了展現自己不被孤立的狀態，讓其它國家更願意對俄羅斯進行援助。「回到東亞更明顯！」何志勇表示，日本、韓國與菲律賓都是美國的軍事同盟國，美國因為自己霸權衰退，就要聯合周圍國家，甚至是北約的力量來圍堵中國，都是為了自己的國家利益考量。

他認為，看到這些國家為了各自利益結盟，在在提醒台灣民眾，國際政治是很現實的，國與國之間並非人與人互動，否則當年美國也不會跟中華民國斷交。他直言，不要對國際政治有過度期待，台灣在美中競爭下一定要小心避開衝突，否則容易成為被犧牲的對象，「當初台灣這麼支持烏克蘭總統澤倫斯基，現在還不是要找習近平通話？」何志勇歎說。

強化自我方為上策

黃介正則提醒，台灣對世界局勢幾乎沒有撼動的能力，必須守住「順天」與「應人」的原則，面對中美兩強爭霸，國際格局百年未有的大變局，尤其需要緊跟並瞭解世界局勢的變化，以台灣自身最大的利益為檢討對外及兩岸政策的基準，合於利則動，不合於利則止，審慎與強權周旋。

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