聽新聞
test
0:00 / 0:00
泰國大選開票中！商人掛帥的新興政黨「前進黨」暫居第一
泰國14日舉行眾議院選舉，根據泰國選委會，逾5228萬名民眾符合這次選舉投票資格。
根據泰國「國民報」（Nation Thailand）非官方即時統計資料，政黨票方面，目前暫居第一的是新興政黨、由42歲商人皮塔（Pita Limjaroenrat）掛帥的「前進黨」，獲11萬1723票、得票率34%；其次是泰國前總理塔信么女貝東塔領導的「為泰黨」，獲7萬1156票、得票率22%；第三是現任總理帕拉育代表的「團結建國黨」，獲4萬5083票、得票率14%。
暫居第四的是公衛部長阿努廷領導的「泰自豪黨」，獲3萬842票、得票率9%；第五是副總理普拉威帶領的執政聯盟「公民力量」，獲2萬8282票、得票率8%。
這次泰國選舉採兩階段投票。今日為第一階段投票，全國選民一人兩票，一票投地方選區代表、一票投政黨，開票結果將確立泰國眾議院400席地區代表及100席黨代表。未來數周，選舉將邁入第二階段，由250名參議員及500名眾議員投票選出下一屆泰國總理。
由於250名參議員全數由軍政府直接指定，反對黨人選要成功當上總理，將十分困難。但外媒指出，軍政府的帕拉育與副手普拉威決裂，同台角逐這次總理，因此將分散參議院選票，反對黨若能夠集結勢力，或許能享漁翁之利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言