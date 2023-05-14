土國今選總統 厄多安大位受威脅

土耳其十四日舉行總統與國會議員選舉投票，如有必要則在廿八日舉行決戰投票。此次選舉是在造成超過五萬人遇害的大地震發生三個月後舉行，不僅將決定誰將領導土耳其，還將定下治理方式、經濟走向與外交政策。現任總統厄多安正面對至今最嚴峻的政治挑戰，反對派意識到，要終結他長達廿年的執政與扭轉政策，這是他們的最佳機會。

金融時報用全球今年「地緣政治意義最重大」的選舉，形容北約盟國土耳其的總統大選。厄多安執政廿年，偏離現代土耳其國父凱末爾擘劃的「政教分離」制度傳統，統治的伊斯蘭教色彩日益濃厚，再配合民族主義，塑造強人形象。

土耳其的兩個主要反對黨、政教分離派的「共和人民黨」與中間偏右民族主義派「好黨」跟四個比較小的政黨組成了民族聯盟（Nation Alliance），經過一番折衝後公推共和人民黨主席庫魯奇達羅格魯挑戰厄多安。

身為現代土耳其執政時間最長的領袖，厄多安一直提倡宗教虔誠與國內低利率，同時維護土耳其的區域影響力，並鬆動跟西方國家，尤其是北約的關係，反倒靠近俄國。

西方國家樂見政黨輪替，厄多安選前猛打安定牌與恐懼牌，警告支持者會遭到報復，試圖鞏固基本盤。

坊間盛傳厄多安倘若落敗，將會找理由、耍手段不下台，厄多安十三日透過媒體訪問澄清，絕對尊重民意選擇、如果失利，將和平移轉政權。

批評人士指出，厄多安政府箝制異議、干預司法。經濟學家則指稱，厄多安對低利率的要求導致去年通膨率飆升至廿四年新高的百分之八十五，本國貨幣里拉兌美元匯率在過去十年間貶值至其價值的十分之一。