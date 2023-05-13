葡萄牙國會通過安樂死合法化！最快秋季生效

經過長時間的鬥爭，葡萄牙國會12日通過容許合法安樂死的法案，結束多年來的爭議。

衛報報導，根據法案內容，年滿18歲以上的該國國民及合法居民，如果患上絕症及長期和無法忍受的痛楚下，可以要求安樂死。但精神上無法做出有關決定的人，則不在批准名單上，該政策亦禁止外國人到當地申請安樂死。

有關法案在過去三年曾四度在國會成功闖關，但每次都因為受到總統反對而被駁回至憲法審查階段。不過這次通過的版本就獲得佔國會大多數議席的執政社會黨支持，而總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）有一周時間頒布法案，預計在秋季生效。

安樂死問題在這個以信奉天主教為主的國家引起廣大爭議，德索薩曾一直反對該法案，指其概念並未定義，以及須就末期症狀作出明確解釋等。

葡萄牙在2016年有8000人聯署，要求合法化安樂死，因此社會黨將有關問題搬上國會，建議容許末期病人接受安樂死，但比利時、荷蘭與盧森堡地醫生組織批評有關法案是違反醫護人員的重要原則。

目前全球只有少數幾個國家允許安樂死，歐盟國家中，包括比利時、荷蘭、盧森堡和西班牙。