二戰勝利日 普亭：世界在轉捩點

五月九日是俄羅斯紀念納粹德國在第二次世界大戰無條件投降的「勝利日」，總統普亭在首都莫斯科紅場的閱兵式發表演說時指出，世界正處於「轉捩點」，並宣稱一場針對俄羅斯的「戰爭」已經開打。他誓言取得勝利，還稱國家未來「取決於」在烏克蘭戰鬥的官兵。

普亭表示：「我們看到，一些國家在無情冷酷地摧毀蘇聯戰士的紀念碑、拆除偉大將帥的紀念像，營造對納粹分子及其共犯的真正的崇拜，試圖抹去和歪曲關於真正英雄的記憶。這種對勝利一代功績和犧牲的侮辱也是一種犯罪，是那些厚顏無恥、明目張膽準備對俄羅斯發動新戰爭的人的公然報復，他們為此聚集了全世界的新納粹渣滓。他們的目標和從前一樣，是為了分裂和毀滅我們的國家、把二戰成果一筆勾銷、徹底破壞全球安全體系和國際法體系」。

具有傳統蘇聯式風格的「勝利日」今年登場之際，正值俄羅斯對烏克蘭戰事進入第十五個月，俄羅斯國土過去一周發生了一連串爆炸、無人機攻擊與破壞行動，其中包括了據稱烏克蘭用兩架無人機攻擊了克里姆林宮。

俄羅斯則是連續幾天空襲烏克蘭，七日晚間發動了迄今最大規模的無人機襲擊，閱兵式登場前夕還發射了一連串的巡弋飛彈。烏克蘭宣稱俄軍朝著全國各地發射了廿五枚巡弋飛彈，他們則摧毀了廿三枚，首都基輔上空就擊落十五枚。

普亭在紅場的約十分鐘演說指出：「我們為特別軍事行動的參與者——所有在前線戰鬥的人，在砲火下為前線提供保障的人、搶救傷員的人感到驕傲。現在沒有比你們的戰鬥更重要的事。如今，你們身上維繫著國家安全，承載著國家和民族的未來。你們在光榮地履行戰鬥職責——為俄羅斯而戰。你們身後是家人、孩子、朋友，他們在等著你們！我相信，你們能感受到他們無限的愛。整個國家團結一心，支持我們的英雄們。所有人做好了提供幫助的準備。為你們祈禱！」

普亭強調：「對於我們俄羅斯人來說，關於祖國保衛者的記憶是神聖的，我們銘記在心。我們向英勇抗擊納粹的參與者、美英等國聯軍戰士致敬，緬懷中國軍人抗擊日本軍國主義的壯舉。相信攜手應對共同威脅時期的團結和夥伴關係經驗是我們的寶貴遺產」。