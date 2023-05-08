拜登政府可能動用「總統授權」加快供台5億美元軍備 專家曝背後涵義

彭博社周末援引消息人士報導，拜登政府計劃比照軍援烏克蘭的一種應急授權模式，向台灣提供價值5億美元的武器裝備。

美國國會在2023年度國防授權法案中，授權拜登總統使用「總統提取權」（PDA）從國防部提取價值至多10億美元的防衛裝備或服務提供給台灣。這種緊急授權允許總統在緊急情況下無須國會批准便可從美國現有庫存提取物資。這會加快防務援助的進度。

據路透社報導，美國已經採取這種方式為烏克蘭提供了30多次軍援。上周，美國宣布向烏克蘭提供價值最多達3億美元的軍事裝備，就是以這種形式。不過「總統提取權」還沒有被用來對台提供武器。

台灣國防部：樂觀其成

過去三年間，中國加大了對台灣的軍事壓力。上個月，在台灣總統蔡英文過境加利福尼州期間會晤美國眾議院議長凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）後，中國在台灣周邊再次舉行了軍事演習。

據台灣中央社報導，台灣國防部對媒體有關報導回應稱，PDA是2023年財政年度美國國防授權法案（NDAA）「強化台灣韌性法案」之一，主要內容是提供美軍的庫存武器，以彌補軍售延遲交運的防衛缺口。對於友邦或盟國的相關協助，國防部樂觀其成&。

自從去年以來，台灣一直抱怨美國在交付刺針(Stinger)防空導彈等武器方面出現延宕。武器製造商目前把重點放在了向烏克蘭提供裝備方面。一些美國議員對這一問題表示了關切。台灣國防部長邱國正上周四說，由於供應鏈受干擾，美國向台灣運交66架F-16V戰鬥機的進度被延遲了，國防部已要求美方從多方面做個彌補。

五角大樓一位發言人上周五表示，美國國防部長奧斯汀今年2月在參議院軍事委員會前作證時提到，國防部打算利用10億美元的授權，通過總統提取權向台灣提供武器。

專家：飛彈為主

華盛頓智庫美國企業公共政策研究所的訪問研究員塞耶斯(Eric Sayers)對彭博社指出，這應該被看作是積極的第一步，利用這些新的授權，開始加速解決兩岸間威懾力不對稱的問題。他還預計，國會將推動政府使用他們授權的全部10億美元，對台提供武器。

目前還不清楚如果付諸實施，這批對台軍援包含什麼具體內容。台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲接受中央社記者訪問表示，5億美元約可購買3000枚標槍飛彈或6000枚刺針飛彈，或是500枚魚叉反艦飛彈，或120枚愛國3型飛彈，可快速補強防衛戰力。

蘇紫雲表示，基於俄烏戰爭經驗以及5億美元額度，預估品項將以飛彈援助為主。台灣前空軍副司令張延廷則估計，5億美元品項可能以無人機及其裝備、刺針飛彈和標槍飛彈為主，以利不對稱作戰戰略的構想及設計。

（路透社、彭博社、中央社）

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