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金正恩多次帶女兒亮相坐C位 被爆是為了牽制「那個女人」

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（法新社）
金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（法新社）

北韓勞動黨總書記金正恩作為世襲體制的象徵，最近經常讓女兒金主愛出現在正式場合，竟然是為了牽制妹妹金與正

曾擔任北韓外交官後投奔南韓的前國家安全戰略研究院副院長高英煥，在2日出刊的《日本產經新聞》採訪中表示，自去年11月以來，北韓國務委員長金正恩的女兒金主愛和父親一起頻頻出現在公開場合，媒體多次拍攝到北韓勞動黨中央委員會副部長金與正從位於中央的金正恩父女旁邊移到最邊上的位置。

高英煥指出，北韓媒體的報導不存在偶然性，這分明是有意安排的。他分析說，金正恩為了抑制過於突出的妹妹金與正的影響力，有意公開能夠對外留下柔和印象的女兒，使金與正能夠集中於原有分內的職責，即應對韓國和美國等外交政策。

金與正也不負使命，在南韓總統尹錫悅與美國總統拜登發表「華盛頓宣言」後，痛批拜登是「老東西胡言亂語」，尹錫悅是「那個沒出息的人」，火力全開。

但是高英煥預測，金正恩的接班人不會是女兒，而是還沒有正式公開露面的兒子的可能性很大。據悉，金正恩委員長和夫人李雪主之間除了女兒金主愛之外，還有2010年出生的長子和2017年出生的次子。

高英煥指出，在北韓女性不可能成為最高領導人，並預測兩個兒子中的一個很有可能成為下一個接班人。因為在北韓，父系血統主義根深柢固，所以對女性參與政權鬥爭的排斥感很強。

據悉，金正恩委員長的子女三兄妹與在瑞士留學的其父金正恩不同，他們並沒有選擇出國留學，而是在平壤接受各領域優秀教授的個人教育。

金正恩 北韓 金與正

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