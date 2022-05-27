快訊

行政院長蘇貞昌加碼宣布 「0至6歲」免費領5劑快篩試劑

誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

確診者圖文日記／我以為我可以隨時接受闔眼 確診後才明白「生命是個變數」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本開國門 前台大醫看「藍色國家」名單傻眼：衝成這樣好嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本政府昨日宣布，自6月10日起放寬邊境檢疫管制措施，部分國家組團入境可享免隔離、免篩檢待遇，圖為日本東京一景。（美聯社）
日本政府昨日宣布，自6月10日起放寬邊境檢疫管制措施，部分國家組團入境可享免隔離、免篩檢待遇，圖為日本東京一景。（美聯社）

日本宣布6/10起開放外國旅行團入境，被列入藍色國家即不需篩檢與隔離。前台大感染科醫師、日本旅遊達人林氏璧擔憂「原本太保守，怎麼忽然衝成這樣」，且仔細看「藍色國家」名單，也可以發現日本「完全對世界張開雙手」，讓他直呼「這樣好嗎？」

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，日本開放觀光團客入境，被列入藍色國家的旅行團，不管旅客施打疫苗狀態，都是入境不用做PCR，也不須隔離。

林氏璧表示，「最近是有黑船來航嗎？原本太保守，怎麼忽然衝成這樣？」他也說，「我有點意外日本還是把台灣放在藍色國家。台灣近日疫情嚴重，但還是對台灣完全開放！一開始想感謝他們對我們的好意，但定睛一看三種國家的名單，我完全不理解藍色的國家是怎麼選出來的」。

林氏璧指出，「基本上世界上絕大多數的國家都放在藍色。日本不只是對台灣，是完全對世界張開雙手。南非這個近來流行BA.4和BA.5的國家，還有美國這個近來流行BA.2.12.1的國家，全都在藍色呀。不是說了流行非Omicron病毒株的要分開嗎？」

林氏璧表示，「多半的非洲國家是黃色。這也不知道是在擋什麼，可能是當時傳來Omicron時留下來的規定。但現在還擋什麼Omicron呢？原本太保守，忽然衝成這樣。這樣好嗎？岸田首相？」

網友則紛紛留言「人家就大膽開放了，哪裡想不通呢？希望我國7月也可以跟進」、「等開放自由行及回國後免隔離再衝出去」、「只會越來越鬆，就等台灣什麼時候會開放入境免隔離了」、「總是要有人開第一槍」、「拜登昨天和岸田咬個耳朵就全開了，這決策速度之快完全不像以往的日本政府啊」。

日本 旅行團 疫情 自由行

延伸閱讀

台灣旅行團入境日本免隔離 網悲曝2現況：恐年底才能去

最短命的飲料包裝！泰國爆紅「GG造型手搖飲」不賣了 業者曝原因

虎航「798機票」開賣第二天默默放票 網回報：今天好買多了

她收IKEA解謎折扣邀請函 結局揭曉網甜喊：也太用心

相關新聞

5所學校預防性封鎖！多倫多男子校園附近攜槍 遭警擊斃

加拿大多倫多市官員表示，多倫多警方今天下午開槍擊斃一名持槍在街上遊走的男子，此事導致鄰近5所學校預防性封鎖

日本開國門 前台大醫看「藍色國家」名單傻眼：衝成這樣好嗎？

日本宣布6/10起開放外國旅行團入境，被列入藍色國家即不需篩檢與隔離。前台大感染科醫師、日本旅遊達人林氏璧擔憂「原本太保守，怎麼忽然衝成這樣」，且仔細看「藍色國家」名單，也可以發現日本「完全對世界張開雙手」，讓他直呼「這樣好嗎？」

中俄否決安理會加強制裁北韓案 2006年以來首見

美國以北韓恢復試射彈道飛彈為由，帶頭推動聯合國加強制裁北韓，但中國與俄羅斯今天否決這項提案。這是聯合國安全理事會2006...

德州女師護童喪命 親友稱丈夫心碎2天後跟著離世

美國德州洛伯小學（Robb Elementary School）4年級教師賈西亞（Irma Garcia）在日前的校園槍...

多倫多學校附近有人攜槍上街 警方開槍嫌犯受傷

加拿大官員今天表示，一名嫌犯今天攜槍走在多倫多（Toronto）市內街道上，附近4所學校因此被封鎖，嫌犯因警方開槍而受傷

聯合國：巴舍萊對中國人權談話 遭陸媒曲解

聯合國針對中國國家主席習近平與聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）進行的視訊會談，發聲明「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。