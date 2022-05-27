日本開國門 前台大醫看「藍色國家」名單傻眼：衝成這樣好嗎？

日本宣布6/10起開放外國旅行團入境，被列入藍色國家即不需篩檢與隔離。前台大感染科醫師、日本旅遊達人林氏璧擔憂「原本太保守，怎麼忽然衝成這樣」，且仔細看「藍色國家」名單，也可以發現日本「完全對世界張開雙手」，讓他直呼「這樣好嗎？」

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，日本開放觀光團客入境，被列入藍色國家的旅行團，不管旅客施打疫苗狀態，都是入境不用做PCR，也不須隔離。

林氏璧表示，「最近是有黑船來航嗎？原本太保守，怎麼忽然衝成這樣？」他也說，「我有點意外日本還是把台灣放在藍色國家。台灣近日疫情嚴重，但還是對台灣完全開放！一開始想感謝他們對我們的好意，但定睛一看三種國家的名單，我完全不理解藍色的國家是怎麼選出來的」。

林氏璧指出，「基本上世界上絕大多數的國家都放在藍色。日本不只是對台灣，是完全對世界張開雙手。南非這個近來流行BA.4和BA.5的國家，還有美國這個近來流行BA.2.12.1的國家，全都在藍色呀。不是說了流行非Omicron病毒株的要分開嗎？」

林氏璧表示，「多半的非洲國家是黃色。這也不知道是在擋什麼，可能是當時傳來Omicron時留下來的規定。但現在還擋什麼Omicron呢？原本太保守，忽然衝成這樣。這樣好嗎？岸田首相？」

網友則紛紛留言「人家就大膽開放了，哪裡想不通呢？希望我國7月也可以跟進」、「等開放自由行及回國後免隔離再衝出去」、「只會越來越鬆，就等台灣什麼時候會開放入境免隔離了」、「總是要有人開第一槍」、「拜登昨天和岸田咬個耳朵就全開了，這決策速度之快完全不像以往的日本政府啊」。