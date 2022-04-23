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日本觀光船沉沒北海道近海 船上26人生死不明
日本NHK報導，日本海上保安廳指出，一艘載著26人的日本觀光船KAZU 1當地時間23日下午1時15分，在北海道東北部知床半島近海沉船，船上26人生死不明。海上保安廳也正在進行搜救，當局直升機已於當天當地時間下午4時30分抵達現場。當地漁協指出，當時海象不佳，波濤洶湧。
北海道的第一管區海上保安本部指出，觀光船KAZU 1當天當地時間下午1時10分發出救援請求。船上共26人，包括兩名孩童，以及船長和甲板船員各一名，都有穿救生衣。第一管區海上保安本部正派遣5艘巡邏船和2架飛機趕往現場。
當地漁協指出，當時海象不佳，出海捕魚的船隻都已經在當天上午返港。日本氣象廳也在現場發布海浪和強風警告。
KAZU 1觀光船所屬公司官網指出，KAZU 1是小型遊船，最多可乘載65人。公司透露，KAZU 1當天航行計畫是當地時間上午10時從北海道斜里町宇登呂港出發，抵達知床半島頂端的知床岬之後折返，預計下午1時返回宇登呂港。
【26人乗った観光船が浸水 連絡取れなくなる】— ニュースウオッチ９ (@nhk_nw9) April 23, 2022
海上保安庁によると、きょう午後1時15分ごろ、北海道の知床半島の沖合で26人が乗った観光船の乗員から「船首部分が浸水し、沈みかかっている」と通報が。 #サタデーウオッチ9 で詳しくお伝えします#知床半島 #観光船 pic.twitter.com/oUumStUQFc
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