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日本明將正式宣布3月重開大門 台灣入境居隔期可望剩3天

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本政府擬3月起放寬邊境管制，重啟大門。美聯社
日本政府擬3月起放寬邊境管制，重啟大門。美聯社

日本政府擬3月起重啟國境大門，針對商務客、留學生，逐步放寬邊境管制。來自感染風險不高的國家者，居隔期間可由7天縮短至3天，入境人數也將放寬到5000人。

日相岸田文雄將於17日舉行記者會，說明邊境措施放寬的具體措施。

綜合日媒報導，日本政府將從3月起，以商務客、留學生為對象，逐步放寬入境限制。入境人數也將由每日3500人放寬到5000人。來自感染風險高的入境者（截至15日為82個國家/地區）將維持7天居隔，其他地區縮短為3天。即使來自感染風險高的國家/地區，只要完成第三次疫苗接種者，居隔期間也縮短為3天。前提是第三天PCR篩檢陰性。

台灣目前並未列在感染高風險國家，應可望適用3天居隔期，但仍待明天新的境管措施發表，才能確認。

同時日本政府將簡化入境手續：原本短期商務客、留學生等入境時，企業、學校須事先向各自主管部門提交防疫行動計劃，並通過審查。從3月起取消事前審查，防疫計畫也統一提交給厚生勞動省，落實防疫的一體化。

據官房長官松野博一15日在例行記者會上說明，已經取得入境資格而無法入境的外國留學生，截至2021年底為止約有15萬人。

隨著新冠肺炎的持續流行，各國都已陸續放寬邊境管制，像日本一般採取全面鎖國政策的國家，在國際間是少數派。此舉除引起跨國留學生連署抗議，日本企業團體組成的經濟團體聯合會也呼籲結束鎖國，擔憂繼續鎖國將讓海外商務人士和留學生對日本失望。

日本 留學生 鎖國

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