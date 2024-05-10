NCC給出五大卷鏡電視資料送交立院 今天下午2:00開放調閱

立法院「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」發文NCC（國家通訊傳播委員會），要求NCC在3日內提供調閱文件；NCC今（10）日中午將相關資料送到立法院，並於下午2點之後開放查閱，預計資料查閱時間從今日起至5月31日，交委會立委均可在此段時間查閱相關資料。

NCC這次將鏡電視相關資料分成5大卷，這5卷資料涵括鏡電視申設案、資本額變更案、負責人變更案、上架案等立法院關切事項，同時，也公開過去函覆立法院的報告、文書密件，以及相關議案的處分書、委員會紀錄。

另外，由於檢調已經啟動洩密案、瀆職案相關偵查，檢調有將申設、董監變更申請資料列入偵查範圍，按照偵查不公開原則，檢調偵查範圍的資料，並未送入立法院。

NCC此次提供的資料僅開放交委會立委調閱，只有該委員會的立委可以進去調閱，不管是紙本或者是電子檔，都只能在現場查閱，NCC也派員輪流值班，進行相關文件保管。