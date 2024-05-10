吳釗燮投書美國雜誌：視台海為國際問題才能守護現狀

520總統就職典禮在即，即將走馬上任國安會秘書長的外交部長吳釗燮近日投書美國雜誌，強調，唯有將台海和平視為國際問題，才能守護穩定現狀，並指出，俄羅斯和中國關係日益緊密，民主國家應協助烏克蘭，這對北京的冒險主義有關鍵嚇阻作用。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌9日刊登吳釗燮的文章「捍衛烏克蘭即是捍衛台灣」（Defending Taiwan by Defending Ukraine）。

吳釗燮在文中指出，俄羅斯入侵烏克蘭對全球而言是一記警鐘，應該告別後冷戰世界的想像，並認為，現在是充斥著威權主義侵略行為的世界，最危險的就是中國和俄羅斯之間的「無上限合作夥伴關係」，兩國透過夥伴關係相互支持強化他們的擴張意圖。

他表示，有人認為國際社會支持烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略，排擠到抵抗中國侵略所需的資源，但這樣的論點低估民主國家地緣戰略利益的關聯性。他指出，美國官員推論，至少從2023年下半年起，中國陸續向俄羅斯提供各項軍事援助，只是沒有提供致命性武器，認為中國不僅有意支持俄羅斯，更有意重塑歐洲地緣政治格局。

吳釗燮認為，在中國和俄羅斯緊密結盟的情勢下，民主國家間更須密切協調、採取行動；全球以美國為首的民主國家必須維持對烏克蘭的軍事、經濟及人道援助，以增強民主國家對抗中俄聯盟的實力。他強調，這樣不但未減損對台灣等地的防禦，反倒威懾北京的冒險主義。

吳釗燮表示，中國已透過不同方式改變印太地區的現狀，包括進行南海軍事化發展，同時根據其「珍珠鏈」戰略，在孟加拉、緬甸、巴基斯坦及斯里蘭卡等地建造具有潛在軍事用途的港口；北京並與所羅門群島，和其他太平洋島國簽署安保條約。

他認為，中國的策略在於降低以武力併吞台灣的潛在成本，並在進犯台灣時，讓美國難以進行軍事部署、協防台灣；另一方面，中國希望控制台灣就能威脅周遭航道通行的船隻，降低美國在印太地區盟友的安全，北京就能在第一島鏈之外展示力量。

吳釗燮強調，唯有將台海和平視為國際問題，才能守護穩定現狀。

吳釗燮認為，國際如何協助台灣，一是除了對台提供政治和道德支持之外，民主國家亦可向北京表明，其在灰色地帶的挑釁作為將付出代價；二來，希望可以協助台灣融入國際經濟體系，期盼與歐盟洽簽經濟夥伴協議，並加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 。他認為，這樣不僅強化台灣及夥伴國家的經濟合作，亦向北京傳達民主國家對台灣未來進行長期投資的訊息。

另外，吳釗燮也說，台灣促請理念相近國家加入美國，一起反對北京對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀。此外，北京拒絕承認台灣海峽為國際水域，他歡迎更多國家在台灣海峽行使自由航行權。