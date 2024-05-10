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揭京華城案關鍵開端 綠議員曝：若無補償就無後續840%

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨議員許淑華今就京華城案質詢，若沒有2020年7月30日都委會第768次會議拍板，用都更容積獎勵方式來補償京華城，就沒有後續問題，直呼這就是關鍵。記者林佳彣／攝影
民進黨議員許淑華今就京華城案質詢，若沒有2020年7月30日都委會第768次會議拍板，用都更容積獎勵方式來補償京華城，就沒有後續問題，直呼這就是關鍵。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會就北士科等4案專案報告。民進黨議員許淑華就京華城案質詢，若沒有2020年7月30日都委會第768次會議拍板，用都更容積獎勵方式來補償京華城，就沒有後續問題，甚至高容積率840％，直呼這就是關鍵，她也追問，若是蔣市府會同意？蔣回應，不會。 

許淑華針對京華城案指出，如果沒有這個開端，就沒有後續所有問題，她所指的是，市府給了法定容積560%，京華城不滿足，還要再要回12萬平方公尺樓地板面積，結果柯市府接到陳情就開始研議。

許認為，當時有個關鍵研議，京華城去告市府、要求要回12萬平方公尺樓地板面積時，法院2020年7月16日判定市府勝訴，市府是否可順勢拒絕京華城要求？結果，市府7月16日勝訴後，7月30日都委會第768次會議拍板，用都更容積獎勵方式來補償京華城。

許淑華問蔣萬安，認同用補償這個方式？蔣回應，「我不認同」，因為法院已經駁回，後來訴訟也撤回，沒有所謂保底12萬平方公平這件事情。

她直言，如果市府當時不同意補償，就沒有後續，也沒有所謂840%，所以這個地方是關鍵。當時都委會會議主持人是時任副市長彭振聲，若是副市長李四川，蔣市府會同意讓京華城用補償概念？蔣萬安表示，不會，法院已經判了。

許淑華表示，要蔣萬安請政風查這個關鍵，並提供資料給廉政委員會調查。蔣萬安說，這部分他們都會去釐清、了解每個環節。政風處長林炤宏回應，這部分有在處理。

京華城 容積率

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