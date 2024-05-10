民眾黨519集會 朱立倫：促新政府改革是全民要求

民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前封街集會，民眾黨主席柯文哲呼籲認同改革者一起站上街頭。國民黨主席朱立倫今天表示，絕對要求新政府要全面改革，這不只是個別政黨，而是全民的要求，國民黨會與所有朋友一起，強力要求民進黨徹底反省與改革。

總統當選人賴清德將於520就職，民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與。柯文哲指出，新政府應實現司法、媒體及憲政改革，他呼籲當天認同改革的朋友不分藍綠一起站上街頭，展現草根與行動的決心，讓改革真正上路。

朱立倫今天上午出席國民黨舉辦的母親節慶祝活動，與現場的婆婆媽媽一同包水餃同樂。針對民眾黨將在19日舉辦集會，柯文哲呼籲認同改革者應站出來，朱立倫受訪時提到，絕對要求新政府要全面改革，因為過去8年有太多的不公不義，以及沒有做好的事情，所以這不只是個別政黨的要求，而是全民的要求。

朱立倫強調，520之前國民黨智庫、立法院黨團也舉辦多場記者會，分別向新政府提出訴求，最期待的是準總統賴清德就任後，能夠正面回應，不管是在就職演說上回應，或是能夠順利到立法院做國情報告，對立委提出的問題與意見，好好說明。改革一定是大家站在一起，國民黨會與所有朋友一起，強力要求民進黨能徹底反省與改革。

談及國民黨立委18日將前往太平島一事，朱立倫透露，此事應以平常心看待，民意代表按照法定規章申請到太平島慰勞將士，這有什麼特殊的情況。

朱立倫說明，民進黨怎麼把這件事看的如此特殊，不要因為總統蔡英文不去，就將此事視為嚴重的議題，相信賴清德未來可能會去，因此不應把這件事當成特別的議題。

針對前行政院長蘇貞昌在接受專訪時指出，對賴政府的成績充滿期待，但認為民進黨在國會未過半「其實是很困難的問題，不是沒有問題」。朱立倫回應，蘇貞昌說的問題，民眾都知道，賴清德獲得40%的總統選票，民意是40%，國會則是少數。

朱立倫解釋，這3個多月來，變成少數的民進黨，用戰狼式、毀滅式，以及惡意攻擊等方式，摧毀台灣、國會、在野黨，這是賴清德希望的嗎。朱立倫表示，就當作這些是原來的民進黨，520之後賴清德能真正的反省、改革、走回台灣民主的正軌，就請到立法院，針對未來的大政方針、民眾關心的議題，好好的回答。