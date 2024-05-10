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批民進黨當人肉炸彈毀國會 朱立倫：賴清德到立院反省

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今日出席母親節活動，表示少數民進黨人肉炸彈式的摧毀台灣、摧毀國會、摧毀在野黨，準總統賴清德要反省就請就職後到立法院回答問題。圖／國民黨文傳會
國民黨主席朱立倫今日出席母親節活動，表示少數民進黨人肉炸彈式的摧毀台灣、摧毀國會、摧毀在野黨，準總統賴清德要反省就請就職後到立法院回答問題。圖／國民黨文傳會

準總統賴清德被認為是雙少數總統，日前勉勵新內閣，有民意當後盾，民進黨國會沒有過半不是問題，不過行政院前院長蘇貞昌持相反意見。國民黨主席朱立倫今轟，少數民進黨人肉炸彈式的摧毀台灣、摧毀國會、摧毀在野黨，賴清德要反省就請就職後到立法院回答問題。

朱立倫今出席母親節活動，針對蘇貞昌講法，表示蘇貞昌講的事實是全台灣都知道的，賴清德獲得的選票是40%，國會是少數。

朱立倫說，這三個多月來，變成少數的民進黨用戰狼式的，用惡意攻擊的，用毀滅式的、人肉炸彈方式的，摧毀台灣，摧毀國會，摧毀在野黨，這是賴清德希望的嗎？ 520後，若賴清德要能真正反省、改革，重新走回民主正軌，就請賴清德到立法院，針對未來大政方針、民眾關心議題等好好回答。

另一方面，民眾黨主席柯文哲規畫在519，於民進黨中央黨部前封街集會，柯說，新政府要實現司法、媒體、憲政改革，也呼籲認同改革的人，都應該一起站出來。

朱立倫回應柯文哲說法，表示要求新政府全面改革，過去8年實在太多不公不義，太多沒有做好的事情，這些都是民眾全力要求改革的，相信不只是哪個政黨要求，這幾乎是全民的要求。520之前，國政基金會舉辦記者會，或黨團舉辦的各個記者會，都有分別提出要求，最期待的是賴清德就任後能正面回應。

朱立倫說，不論賴清德就職演說，或接下來能到立法院做國情報告，對於立委提出來的相關問題或意見能好的說明，這是最期待的，就改革的部分，大家一定站在一起，跟所有朋友一起要求民進黨徹底反省、改革。

朱立倫 民進黨 賴清德

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