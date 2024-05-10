平常心看登太平島 朱立倫：綠別因蔡總統不去就當嚴重議題

國民黨立法院黨團518集體前往太平島，520缺席準總統賴清德就職典禮。國民黨主席朱立倫今日表示，去太平島平常心看待，綠營卻把中華民國領土當作「特別情況」，相信賴清德可能未來也會去。

國民黨立委將於518集體前往太平島，宣示我國主權。朱立倫今日出席母親節活動時對此表示，去太平島是很平常心看，綠營、綠媒把中華民國的領土當作「特別情況」，連外國人都覺得很奇怪，太平島是我國領土，我國民意代表按法規申請去，慰勞在地將士，這有什麼特殊情況？

朱立倫也說，何況暑假到了，很多學生也可以申請去太平島，這都是很平常心的，民進黨怎麼把去太平島特殊化？過去民進黨也去，不要因為蔡英文總統不去，就當作嚴重議題，相信未來賴清德可能也會去。