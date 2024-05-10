批花蓮交通三法藍白合作騙 柯建銘：違憲法案何需表決？

國民黨立委傅崐萁所提的環島高鐵、花東快特別條例今在立法院會力拚三讀，由於民眾黨團不贊成以特別預算方式編列，經協議，兩黨團為此共提修正動議，調整預算來源。民進黨團總召柯建銘指出，黃國昌、傅崐萁早有密謀，最後還是要政府編列預算，但立法院以特別條例要求政府編列預算，明顯違反權力分配原則，就是違憲。

傅崐萁所提的「花東交通三法」包括環島高速鐵路建設特別條例草案、花東快速公路建設特別條例草案、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」等案，由於前兩案已過1個月的協商冷凍期，今將在立法院會上演表決大戰。

昨日協商時，黃國昌稱民眾黨團支持交通建設，但不贊成以特別預算處理，應遵守財政紀律，也要進行可行性評估，今將提出修正動議。藍白也在今早達成共識，共同提出修正動議。

「藍白合作騙大家。」柯建銘說，立法院以特別條例要求政府編列預算，違反權力分配原則，行政院通過預算案送立法院審議，沒有立法院強制行政院編列預算，這是違憲，大法官釋字第264號、第391號都有解釋，相關解釋不勝枚舉。

柯建銘續指，編列預算主動權在行政院，立法院則是被動審議，「我也可以講說，我要桃竹苗科學園區發展條例，編個3兆」，如果每個都這樣，何來責任政治？這很清楚就是違憲。

柯批評，黃國昌和傅崐萁早就密謀在一起，昨在協商講2、3個鐘頭，黃國昌都在鬼扯，不敢面對問題直接回答，想混淆視聽，結果藍白今天共提修正動議，要決戰立法院會，但違憲就違憲，有什麼好表決？他批評，黃國昌講了半天，還是要政府編列預算，傅崐萁版本只是多了BOT、引進外國資金的規定，藍白版本是一樣的，大家不要被混淆。

媒體追問，民進黨團是否擔心反對花東交通相關草案會造成花蓮鄉親反彈？柯建銘則說，不要用民粹來抹黑政府，民進黨贊成花蓮及各縣市發展，但要建立在國家合理經費配置、未違反憲政體制的前提下，若國家有足夠經費好好建設花東，既合理且應該，選區立委爭取也合理，這些年政府也投入3000億在花蓮建設，更通過花東發展條例，不要汙名化。